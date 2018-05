Frissítette nagyvállalati vasait a Dell

A sort egyből egy átnevezéssel kezdte a Dell, amely az EMC márkanév fokozatos elhagyása mellett igyekszik saját elnevezéseit meghonosítani az akvizícióval megszerzett tárolóknál is. Ennek szellemében az abszolút csúcsot jelentő VMAX rendszerek mostantól PowerMax néven mennek tovább, az építőelemeiket jelentő V-Brickre pedig a PowerBrick elnevezést aggatta a Dell, végül, de nem utolsó sorban pedig a tároló operációs rendszere is nevet váltott, azt Hypermax OS helyett PowerMax OS-nek nevezi a vállalat.

Az elnevezés mellett a számozás is változott, így a tavaly bemutatott 250F frissített variánsa 2000-es, a 950F utódja pedig 8000-es jelöléssel került piacra. Az alapfelépítés nem változott, a PowerMax tárolók hatékony skálázódást a már korábban megismert PowerBrick (korábban V-Brick) architektúra biztosítja. Mindegyik építőelem egy Power Engine-t és 53 terabájt nettó indulókapacitás takar, amely 13 terabájtos lépcsőkkel egészen 500 terabájtig tornázható fel. Scale-out kiépítés mellett összesen legfeljebb nyolc PowerBrick kapcsolható össze, amivel a maximális tárkapacitás legfeljebb 4 petabájt lehet. A PowerMax 2000 egy vagy kettő, a PowerMax 8000 pedig egy-nyolc PowerBricket foghat össze.

Az újítást a háttértárak háza táján kell keresni, a Dell ugyanis a kor követelményeinek megfelelően NVMe (beleértve az NVMe-over-fabrics-ot is) támogatással bővítette a repertoárt, illetve az SCM (Storage Class Memory), vagyis a nem volatilis (vagy nem felejtő) memóriamodulok (NVDIMM) támogatása is megjelent. A Dell szerint NVMe SSD-kkel akár 25 százalékkal javulhat az elérési idő, amennyiben pedig az NVMe-oF-et és az SCM-et is kihasználja a rendszer, úgy a mutató akár az 50 százalékot is elérheti az előd VMAX-okhoz képest.

Ezzel együtt tovább javult az IOPS is, a VMAX 950F 6,7 milliós értékét a PowerMax 8000 akár közel 50 százalékkal is felülmúlhatja, a Dell szerint csúcstárolójának teljesítménye elérheti a 10 millió IOPS-t, amely a piacon a leggyorsabb megoldásnak számít. Ugyancsak figyelemre méltó, hogy a gyártó szerint a PowerMaxok kétszeres racksűrűséget, valamint 40 százalékkal alacsonyabb fogyasztást kínálnak a közvetlen elődökhöz viszonyítva. A Dell megjegyezte, hogy PowerMax OS gépi tanulást és analitikát alkalmaz az automatizált rétegzéshez, illetve a teljesítmény optimalizálásához, illetve ez végzi a deduplikációt is, amely szintén újdonságnak számít a VMAX, pontosabban PowerMax tárolók esetében.

Az ugyancsak egy éve leleplezett XtremIO X2 ennél lényegesen kevesebb újítást kapott. A szériát még 2013 novemberében indította útjára az (akkor még önálló) EMC, amely 2012 májusában vette meg az XtremIO nevű, tisztán flash memóriára alapozó vállalati adattároló rendszereket fejlesztésével foglalkozó izraeli startupot. A gyártó elmondása szerint az első XtremIO-hoz hasonlóan a sorozat második, X2 jelölésű tagja is sikeresnek bizonyult, ezért azon egyelőre csak kisebb finomhangolásokat eszközölt. Ennek értelmében 55 százalékkal csökkent az XtremIO X2 induló árszintje, illetve frissült a tároló operációs rendszere is, amelynek hála például 75 százalékkal csökkent a replikációs műveletek sávszélességigénye.

Négyutas szerverek

A tárolós frissítések mellé két új szerver csatlakozott. A piac aktuális hívószavát meglovagolva kifejezetten számításigényes (AI, analitika) feladatokhoz készített négyutas kiszolgálókat a Dell a PowerEdge R840, illetve a PowerEdge R940xa személyében. A 2U kivitelű PowerEdge R840-be akár négy, egyenként 28 magos Skylake-SP Xeon processzor is beépíthető. A memória maximális kapacitása 6 terabájtra rúghat, amelyből 384 gigabájt NVDIMM is lehet. A háttértár szerepét SAS és SATA csatolós 2,5 hüvelykes SSD-k mellett 24 darab NVMe PCIe SSD is betöltheti, legfeljebb 153 terabájt kapacitásig.

A nyers számítási kapacitás oroszlánrészét elsősorban most sem a CPU-k, hanem a gyorsítókártyák szolgáltatják. Ezek szerepét két FPGA vagy két GPU töltheti be, utóbbi esetben az Nvidiától származó Tesla modell(ek) személyében. Konkrét típus szerint ez P40, P100, vagy akár V100 is lehet. A kiszolgáló akár három és félszer nagyobb teljesítményre is képes lehet, amit a Monte Carlo kockázatelemzéses szimulációban elért eredményre alapozza a Dell.

Ugyancsak négy, egyenként legfeljebb 28 magos Xeon processzort fogad a 3U kivitelű PowerEdge R940xa. A hasonló processzorkonfigurációnak megfelelően a memória maximális kapacitása is egyezik, az mind a 48 darab foglalatot megtöltve legfeljebb 6 terabájtig kúszhat fel, a háttértár pedig NVMe SSD-kkel maximum 132 terabájtra tornászható fel. A legnagyobb különbséget a gyorsítókártyák háza táján kell keresni, az R940xa-ba ugyanis nyolc FPGA vagy négy GPU építhető be a már felsorolt Nvidia Tesla kártyákból, így hasonló CPU-k és gyorsítók mellett az R840 tempójának közel dupláját is hozhatja.

Hiperkonvergens ráncfelvarrás

Végül, de nem utolsó sorban a Dell hiperkonvergens megoldásai, a VxRail és VxRack rendszerek is frissültek. A PowerMaxhoz hasonlóan megjelenhet az NVMe támogatás, valamint emellett duplájára nőtt a maximálisan támogatott memóriakapacitás, illetve ugyancsak kétszereződött a beépíthető grafikuskártyák száma, hála a legújabb, 14. generációs PowerEdge szerverek támogatásának.