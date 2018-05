Mobilalkalmazást és új funkciókat kapott a Facebook Analytics

Elég nagy frissítést kapott a közösségi óriás analitikai eszköze, a Facebook Analytics az F8 fejlesztői konferencia alkalmából. Mostantól az oldalon jelenlévő kereskedők könnyebben tudják követni a vásárlók tevékenységeit és a konverziót, de ahogy a vállalat hangsúlyozza, teljesen anonim módon. A Journeys elemzőeszköz egy olyan omni-channel megoldás, amely vizuálisan szemlélteti a Facebook által hozzáférhető adatokon keresztül (Facebook Login, Facebook Pixel), hogy a vásárló milyen "útvonalakon" ment végig. Azaz milyen eszközről indult, majd hogyan kattintott például a kereskedő weboldalán, alkalmazásán, Messenger botján és Facebook oldalán át, míg végül konverziót lehetett elérni, és mindez mennyi ideig tartott. Tehát például a rendszer egyértelműen megmutatja, ha például a nézelődést jellemzően mobilon kezdik a felhasználók, de végül a weben vásárolnak.

A szolgáltatás részben automatizáltan is összeállít jelentéseket. Köztük automatikusan azonosítja azokat a csatornákat, amelyen a felhasználók leggyakrabban végigmennek a különböző alkalmazásokon és weboldalakon. Egy lehetséges bemutatott esetben a vásárlók nagy része az appon keresztül kezd keresni, és ott adja hozzá a terméket a kívánságlistához, de a közülük a felhasználók egy része már a weboldalon teszi azt a kosárba, és végül ott is vásárolja meg. Az adatok segíthetnek a cégeknek optimalizálni a szolgáltatásait, hogy például rövidebb legyen a megtett útvonal és nagyobb legyen a konverzió.

Továbbá a rendszer az azonosított csatornákon belül is képes magától elemzést végezni, hogy például milyen folyamati lépésnél morzsolódnak le a felhasználók vagy melyik szolgáltatás hozott különösen nagy konverziót. Ezenkívül látható, hogy mely termékek fogynak a legjobban, és ezen belül is milyen demográfiai adatokkal körülírható, speciális vásárlói szegmens (például a 25-34 év közötti, angolul is beszélő felhasználók) számára népszerűek a termékek, vagy éppen melyik promóciós kód érte el átlagosan a legmagasabb átlagos tranzakciót - ez a funkció a következő hetekben élesedik.

Mostantól pedig a Facebook Analytics nem csak asztali eszközről, hanem Android és iOS alkalmazáson keresztül is követhető. Az app személyre szabott áttekintést ad a felhasználó számára legfontosabb mutatókról, az asztali verzióban összeállított jelentések a mobilos irányítópulton is lekérhetőek, böngészhetők az automatikusan generált jelentések és értesítőket is be lehet állítani, ha valami hirtelen eltér a megszokott adatoktól, mert például a felhasználók átlagosan sokkal többet töltöttek az alkalmazásban vagy a vártnál több bevétel keletkezett.

Az elmúlt hetek eseményei után a közösségi óriás igyekszik nyomatékosítani, hogy a kereskedő minden analitikai mutatót aggregált formában kap meg, és azt nem tudja lebontani konkrét felhasználóra. Tehát az irányítópultról például az látszik, hogy hányan indították az érdeklődést a Messenger bottal, akik utána az alkalmazásban sokkal több időt töltöttek, vagy hogy összesen hány ilyen útvonalat jártak be a felhasználók és ez átlagosan mennyi ideig tartott.

A mostani bejelentés inkább a hirdetőknek szól, akik továbbra sem pártoltak el a Facebooktól, mivel a közönségüket továbbra is a közösségi oldalon tudják a legjobban elérni. Ha a vállalatnak sikerül bemutatni, hogy milyen módon térül meg a kereskedőknek a szolgáltatásaiba fektetett pénze, akkor még több hirdetést és tartalmat fognak megjelentetni a Facebookon. Az Analytics blogon a Facebook további információkat is ígér az újdonságokról a következő hetekben, de aki rendelkezik Facebook Pixel követőkóddal az oldalán vagy App Events megoldással az alkalmazásban, akkor rögtön láthatja az adatok a Facebook Analytics felületen.