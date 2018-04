Nagyot ment az OLED az LG-nél az első negyedévben

Egészséges bevételnövekedésről számolt be az LG idei első negyedéves pénzügyi jelentésében, amelyben a céget még vánszorgó mobilkommunikációs divíziója sem tudta visszafogni. A koreai gyártó mintegy 14 milliárd dollárnak megfelelő koreai wonos bevételről számolt be az év első három hónapjában, ami 3,2 százalékkal több az egy évvel ezelőtti értéknél. Ehhez sajnos profitgyarapodás már nem társul, a 2018 Q1-es 678 millió dollárnak megfelelő összeg 12,6 százalékkal kevesebb mint egy éve.

A vállalat teljesítményének a legnagyobb lökést az időszakban az otthoni szórakoztató rendszereket tömörítő részleg adta, amely 7,4 százalékos éves növekedés után 3,8 milliárd dolláros bevétel mellett 536 milliós üzemi nyereséget produkált, ez utóbbival több mint 70 százalékkal haladva meg a 2017 elején elért eredményt. A mutatvány a prémium OLED és UHD tévék népszerűsége és a komponensárak csökkenésének együttes hatásának köszönhető - a következő negyedévben azonban a cég még nagyobb növekedésre számít, főként a tévék eladásainak terén, egyrészt a piac gyors növekedése, másrészt pedig több, az időszakra tehető nagyszabású sportesemény miatt. A vállalat továbbá ígérete szerint folyamatosan igyekszik egyre versenyképesebbé tenni árait a szegmensben.

A hagyományoknak megfelelően a háztartási gépek és légkondik csapata a cég másik erős oszlopa, ez most sem hagyta cserben a vállalatot több mint 4,57 milliárd dolláros bevételével, ami 9,3 százalékos hízást jelent. Itt az üzemi nyereség is hasonló tempóban gyarapodott, 8,1 százalékos növekedés után valamivel 514 millió dollár alatt állt meg. Ehhez az eredményhez a megszokott módon erős hazai eladások mellett Európa, Ázsia és Latin-Amerika segítette hozzá a céget - ráadásul úgy sikerült tartani a növekedést, hogy az előállításhoz szükséges anyagok árai magasabbak lettek az érintett időszakban. A nyár közeledtével a gyártó további erősödésre számít, főként a légkondicionáló berendezések terén.

Az okostelefonokat is tartalmazó mobilkommunikációs divízió már nem volt ilyen erős, 2 milliárd dolláros bevétel mellett 126 millió dollárt meghaladó üzemi veszteséget termelt. Ez azt jelenti, hogy a forgalom több mint 27 százalékkal esett vissza az elmúlt év során, a veszteségbe pedig a részleg a 2017 Q1-es nullszaldó közeli állapotból csúszott bele. A gyenge teljesítményért értelemszerűen a gyenge telefoneladások okolhatók, noha a vállalat szerint a költségstruktúra átalakításával valamennyit tudott javítani a helyzeten. A következő negyedévre, noha a cég akkorra tervezi új zászlóvivő modelljeinek bejelentését, árnyékot vet az erős konkurencia, illetve a kínai gyártók egyre agresszívabb piaci terjeszkedése, amit az LG a prémium modellek mellett középkategóriás, alacsonyabb árú készülékeivel igyekszik majd ellensúlyozni.

A többek között a nagyméretű információs kijelzőket, napelem modulokat tömörítő B2B üzletággal a cég ismét nyugodtabb vizekre evez, a divízió ugyanis az elmúlt évben vaskos 23,7 százalékos bevételnövekedést könyvelhetett el, a végösszeg 597 millió dollárnál állt meg az idei első negyedévben. Ehhez az üzemi nyereség terén is látványos előrelépés párosul, az összeget a részleg csaknem háromszorosára növelte az elmúlt év során, több mint 73 millió dollárra. A gyártási költségek visszaszorításának itt is fontos szerepe volt a pozitív eredményben, és a kilátások is kifejezetten jók, a vállalat úgy látja, egyre növekszik az igény a piacon a nagyméretű UHD LED kijelzőkre - noha a napelemek terén komoly versenyre számít a következő időszakban.

A járműkomponensekért felelős üzletágat a cég továbbra is igyekszik hizlalni, ugyanakkor főbb ügyfeleinek komótos autóeladásai az idei Q1-ben visszafogták a részleg teljesítményét. Az így 780 millió dolláros bevételt termelt, ami éppen látható, 0,8 százalékos visszaesés a tavalyihoz képest, emiatt pedig az üzemi veszteség is gyarapodott bő 9 százalékkal, így 15,7 millió dollárnál állt meg. Ebben persze ahogy azt az elmúlt években megszokhattuk, a legnagyobb szerepet a befolyó összegek visszaforgatása játssza a kutatás-fejlesztésbe. A vállalat mindenesetre továbbra is optimista ezen a területen, főként miután Észak-Amerikában és Európában is növekedés várható az elektromos autók piacán.