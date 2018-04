Meglepően nagy forgalmat generál a Chrome mobilos cikkajánló

Sokkal nagyobb szerepe van a forgalomgenerálásban mobilos Chrome-ban megjelenő "neked ajánlott" cikkeknek, mint azt eddig gondoltuk volna - hívta fel rá a figyelmet két hete a Chartbeat webes tartalomkutató cég adatelemző csapata. Ha valaki okostelefonon a Chrome böngészőt használja (akár Androidon vagy iOS-en), akkor láthatta már, hogy az új fülek megnyitásakor sorakoznak számára a Google Chrome Suggestions (GCS) által, kifejezetten számára ajánlott cikkek. Mint kiderült, a Chartbeat valósidejű webes forgalomszámláló eszközeit használó kiadók számára ez vált mostanra a negyedik legnagyobb forgalomterelő eszközzé a Google Search, a Facebook, illetve a Twitter után. 2017-ben összesen 2100(!) százalékos növekedéssel havi 15 millióról 341 millióra nö vekedett a Google ajánlóján keresztül a cikkeket meglátogatók száma.

Az okokra felmerül néhány kézenfekvő megoldás, de azért nehéz lenne erről biztosat mondani. A mobilforgalom eleve folyamatosan nő és veszi át a teret az asztali böngészőtől, és ezen belül is a Chrome a legnépszerűbb böngésző, amelyben minden egyes új lapon szinte megkerülhetetlenül megtalálható az ajánló. Ráadásul a felajánlott cikket túlnyomórészt AMP oldalak, amelyet a Chartbeat statisztikái szerint a látogatók 35 százalékkal jobban szeretnek más oldalaknál.

Múlt héten a webelemzők alaposabban is megvizsgálták a GCS által generált forgalmat Androidon (mivel iOS-en nem látható ez az elemzés), és azt találták, hogy az ajánló leginkább Latin-Amerikában és Indiában működik - ez viszont nincs közvetlen átfedésben az Android és Chrome használattal. Például hiába szerepel az Egyesült Államok a Chrome használatban az elsők közt, de a forgalomnak csak 6 százalékát magyarázza a GCS. A kutatók szerint viszont arra lehet következtetni, hogy azokban az országokban, ahol a Chrome-használat 10 százalék feletti, a kiadók jobban tapasztalhatják az ajánló által generált forgalmat.

A földrajzi és nyelvi sajátosságokon kívül még néhány másik szempontot is meg lehet figyelni a jól teljesítő, GCS-ben ajánlott cikkekkel kapcsolatban. A kutatók úgy találták, hogy a Google keresőben jól szereplő tartalmakkal közepesen szignifikáns az összefüggés - azonban a Google Hírekkel egyáltalán nem korrelál a Chrome-ajánló. Mégis a GCS tekintettel van a hír újdonságtartalmára, és csak a két napon belül megjelent cikkeket jeleníti meg, bár valamivel lassabban olvassa be azokat mint a Google keresője. Arra viszont nincs bizonyíték, hogy az ajánló inkább olyan cikkeket tüntetne fel, amelynek oldalát az olvasó korábban meglátogatta.

Egy szakértő a Google fórumban úgy magyarázta, hogy a rendszer a Google Saját tevékenységekből olvassa ki a tartalmakat, és alakítja személyes ajánlóvá. A megoldás ugyanazokat a kategóriákat használja mint a Google Search App folyam, így ott lehet a beállításokban testre szabni a témákat. Egyébként a kikapcsolásra is van lehetőség, de az androidos felhasználók csak a kereső ajánlásaival együtt szüntethetik meg teljesen a cikkajánlókat a Privacy menüpont "Search and site suggestions" részén belül, míg az iOS felhasználók önmagában csak a cikkajánlókat is lekapcsolhatják.

Azonban továbbra sem teljesen egyértelmű, hogy az ajánlórendszer valójában hogyan működik, és hogyan tud a böngészési előzmények alapján cikkeket ajánlani. Nem lehet tudni, milyen hitelességi, megbízhatósági, oldalbetöltődési sebességre vonatkozó szempontokat vesz figyelembe a rangsorolásnál. Míg ez a forgalomterelő eszköz nem volt annyira releváns, addig kevésbé számítottak ezek a kérdések, viszont úgy tűnik, hogy a kiadók számára kezd fontossá válni, hogy megértsék hogyan jelenhetnek meg a cikkeik az ajánlóban.