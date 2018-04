Szintrendszert frissített a Duolingo

Problémába ütközött a Duolingo nyelvtanító alkalmazás, mert a tartalmasabb nyelvi leckére vágyó tanulók kezdik elhagyni a szolgáltatást a cég megfigyelése szerint. Ennek megoldásaként a cég már néhány hónapja teszteli androidos felhasználókkal az újfajta nyelvi szintet mutató rendszert, amelyet a napokban be is vezetett Androidon, iOS-en és weben is - számolt be róla a TechCrunch. Az új "Crown Levels" mutatók már a Duolingo szerint jobban szemléltetik, hogy egy adott témakör elsajátításában milyen szinten áll a nyelvtanuló, és reményeik szerint ezzel sikerül megtartani a mélyebb ismeretekre vágyó felhasználókat.

Az újfajta rendszerben egyre nehezebb szintet lépni, azaz egyre többet kell gyakorolni egy új szint eléréséhez, és nehezebb feladatokat is ad a rendszer, ami egyébként független a tapasztalati (XP) pontszámtól. A nehézség megnyilvánulhat például bonyolultabb mondatokban vagy éppen több olyan feladatban, ahol fordításként be kell gépelni egy mondatot az adott nyelven. Ezzel együtt egyébként több új típusú feladat is megjelent a szolgáltatásban a hallás utáni szövegértés és a kiejtés gyakorlására. A felhasználók találkozhatnak majd például fonetikai feladatokkal, amelyek egy-egy speciális hang kiejtését gyakoroltatják. Továbbá olyanokkal is, amelyek egy-egy kifejezett szó tanítása helyett inkább az összetettebb hallás utáni szövegértésre koncentrálnak.

Egy-egy szint gyakorlása továbbra is független a haladástól, vagyis ha a felhasználó elérte az első szintet, akkor gyakorlás nélkül továbbhaladhat a következő témakörre is, ha inkább új ismereteket szeretne elsajátítani a korábban megtanultak mélyítése helyett. A közlemény szerint így az alkalmi tanulók láthatják a fejlődésüket a sok elsajátított tananyag miatt, míg akik alaposabban szeretnék megtanulni az adott nyelvet, azok elkezdhetnek minden egyes leckét a maximum szintig elvinni. Minden egyes lecke az ötödik szintig vihető el, amelynek teljes elsajátításához már 36-40 gyakorlás elvégzésére is szükség lehet a témakör nehézségi fokától függően.

Így próbál a szolgáltatás egyensúlyt teremteni a két típusba sorolható felhasználók között, ami a nyelvtanuló appoknak egyébként fontos problémája, ugyanis ha nem sikerül megfelelő tartalmat adni mindkét csoportnak, akkor az egyik biztosan elpártol a megoldástól - akár a túl nehéz tananyag, akár a túl könnyed feladatok láttán. A cég a tesztelés során úgy tapasztalta, hogy a nyelvtanulók több leckét csinálnak meg, és több időt töltöttek egy-egy témakör elsajátításával, amellyel a Duolingo szerint sikerült célt érni, és érdemes szélesebb körben is bevezetni az új szintrendszert. Úgy látszik, hogy a tavaly év elején bevezetett klubrendszer nem érte el a megfelelő hatást, és a barátoknak nem sikerült eléggé aktivizálni egymást, hogy a szolgáltatásban maradjanak. A tavalyi adatok szerint az alkalmazás 150 millió regisztrált felhasználóval rendelkezett, míg most már 200 milliónál több szerepel a honlapon, de a havi aktív felhasználók számát nem közli a cég.

A szintrendszer frissítése a szolgáltatás eddigi legnagyobb változtatása, de a hatékonysága a közlemény hozzászólói szerint vitatható. Több nyelvtanuló is megjegyzi, hogy a magas szintje ellenére nem tudna megszólalni a való életben a sokat gyakorolt nyelven, vagyis a valóban hasznos nyelvtanuláshoz társalgásra lenne szükség az anyanyelvi beszélőkkel, amit a Duolingo csak közvetve, online és offline találkozók megszervezési lehetőségével tud biztosítani. A szolgáltatásnak viszont az a fontos, hogy minél több ideig a felületen tudja tartani a felhasználókat, amit az újfajta szintrendszerrel várhatóan sikerül megoldania.