Szabvány méretű mainframe-mel jelentkezett az IBM

Nagyot szakított a z14-es IBM mainframe, 70 százalékkal nőttek az értékesítések 2017 utolsó negyedévében. A piac által körberajongott technológia most a csúcsgépektől egy szinttel lejjebb is elérhető lesz, megkapják a frissített chipeket és a frissített technológiákat a kisebb mainframe-ek is, a ZR1, illetve a linuxos feladatok alá szánt LinuxONE is. A z14 műszaki újdonságairól itt írtunk, folytatás előtt érdemes fellapozni, hogy mitől is ketyeg manapság egy mainframe - csak egy ínyencség: a negyedik szintű gyorsítótár mérete 672 megabájt, ez természetesen a ZR1 esetében is így van.

Kezdjük rögtön a szembeszökő újdonsággal: az IBM Z sorozatú mainframe-jei hagyományosan 24 hüvelyk széles racket kérnek, ezzel szakít a most piacra dobott, "bébi" kiadás, a ZR1. Ez kompatibilis ugyanis a szabványos, 19 hüvelykes szekrényekkel is, amelyek teljesen általánosnak számítanak már az adatközpontokban, így az IBM ígérete szerint könnyedén beilleszthetőek a szekrények a többi gép mellé, érdemi átalakításra immár nem lesz szükség. A szabványos kialakítás az IBM-nek is segít, a cég ugyanis a Z14 ZR1-et saját nyilvános felhőjéből is elérhetővé teszi majd.

A mainframe-ek egyik vonzereje a teljes "zárhatóság", vagyis a kiszolgálóhoz tartozó hálózat és tároló fizikailag is egybeépíthető a feldolgozásért felelős egységgel, így az adatoknak egy percre sem kell kilépniük az adatközponti hálózatra. Ezt a z14 ZR1 és a Rockhopper II is támogatja, a megközelítést "data center in a box" névre keresztelte a gyártó. A titkosítás egyébként a mainframe-logika szerves részévé vált egy ideje, a futó alkalmazások, a tárolt és mozgásban lévő adatok mind-mind védettséget élveznek, ehhez a hardver speciális gyorsítókkal is rendelkezik, hogy a titkosítás-visszafejtés ne vesse vissza a teljesítményt.

Az IBM saját adatai szerint a ZR1 és a Rockhopper II is jelentős előrelépés a z13-as generáció gépeihez képest, számítási teljesítményben 10 illetve 50 százalékkal bővültek, a memória mennyisége pedig kereken duplázódik, 8 terabájt lehet mindkét konfiguráció esetében.

Linux alá mainframe

A z13-as sorozattal indult a LinuxONE Rockhopper sorozat, ennek most jelenik meg a második darabja, z14-es alapokon. A marketingdivízió nem gondolkozta őszre magát, Rockhopper II lett az új gép elnevezése. Ez kimondottan linuxos alkalmazások futtatására vethető be, és támogat olyan, ma még meglehetősen újnak számító technológiákat is, mint a Docker konténerek futtatása és a Kubernetes konténermenedzsment. A cég szerint a Rockhopper II akár 330 ezer konténerig tud skálázódni, és persze rendelkezik minden ehhez szükséges minősítéssel is. A LinuxONE csúcsát egyébként az Emperor adja, amely már a csúcs-mainframe-mel összemérhető, ebből már tavaly szeptemberben megjelent a z14-es alapú Emperor II, amelyet így most a spektrum túlsó végén követő Rockhopper II is követ.

Mainframe - nincs kihalóban

Az IBM egy ideje küzd azzal, hogy hogyan pozicionálja a mainframe-et - a nemzetközi sajtó ugyanis hajlamos elavult technológiaként aposztrofálni azt, ami nagyjából annyira helytálló, mint a Windowst vagy a macOS-t évtizedes megoldásként jellemezni. A mainframe ma is gyors ütemben fejlődik, az újabb és újabb generációk szoftveresen és hardveresen is jelentős előrelépéseket szoktak képviselni. Ezt az IBM használati adatokkal szokta alátámasztani, ilyet a friss közlemény is tartalmaz: a cég adatai szerint a bankkártyás tranzakciók 87 százalékát mainframe-ek dolgozzák fel, évente mintegy 8 ezer milliárd (billió) dollár értékben, csak ATM-eknél évente 29 milliárd tranzakciót. A pénzügy mellett a légitársaságok is mainframe-ekre támaszkodnak, a foglalási és egyéb rendszerek nagy része hagyományosan ilyen gépeken fut - tavaly 4 milliárd utazást dolgoztak fel a cég gépei.