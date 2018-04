Algoritmikus ajánló nélküli verziót fontolgat a YouTube Kids

Csak jóváhagyással lehet majd felkerülni a YouTube Kids csatorna tervezett új verziójára a BuzzFeed News forrása szerint. Az új alkalmazás bevetéséről a szülők dönthetnének, hogy az algoritmusos ajánlással kiegészített vagy a csak kézileg összeállított videóválogatást választják a gyerekeik számára. A Google így próbálná megoldani az elmúlt időszakban felmerült temérdek problémát, ami a gyerekeket különösen negatívan érinti.

Az álhírekkel kapcsolatban a népszerű videós közösségi oldal is célkeresztbe került, melynek algoritmusa folyamatosan egyre inkább konspirációs elméleteket ajánlgat, ha a videókat hagyjuk egymás után lejátszani. A vállalat saját maga is belátta a problémát, de mint a fejlesztők mondták, az algoritmus működésén nehéz változtatni. A rendszer azokat a videókat ajánlja a felhasználóknak, amelyek eleve nagyobb érdeklődésre tartanak számot, hogy minél több időt töltsenek a felületen.

Korábban azonban a platform egyáltalán nem vette figyelembe a hitelességi szempontot, így fordulhatott elő, hogy az ajánlórendszer a gyerekeknek is a lapos Föld elméletről, a Holdra szállás hamisságáról vagy éppen az űrlények létezéséről szóló videókat játszott le - bővebben a Business Insider mutatta be a problémát. Súlyosbította a helyzetet, hogy a gyerekeknek mutatott videókban megjelentek profán és obszcén kifejezések vagy éppen pedofil viccek is. Egyes alkotók pedig úgy próbálták kijátszani a rendszert, hogy Disney szereplőkkel és szuperhősökkel mutattak be nem gyerekeknek való jeleneteket, amiről a The New York Times számolt be részletesen. A YouTube próbálta védeni az algoritmust, amelyet elméletileg úgy állítottak be, hogy csak gyerekbarát tartalmakat mutasson, de mint a cég szóvivője hozzátette "néha nem veszik észre a jeleket".

Az elmúlt néhány hónapban a YouTube fejlesztői láthatóan igyekeztek megoldani a problémát a gyerekeknek és felnőtteknek szóló videókkal kapcsolatban egyaránt, például a korhatárok beállításával és a moderátorok számának jelentős kibővítésével. Továbbá a közösségi oldal több hullámban is megpróbálta eltávolítani a hirdetéseket a "nem családbarát" videókból, de a nem eléggé jól beállított algoritmus a videobloggerek tömeges tiltakozásába ütközött. Legutóbb pedig a csatorna bejelentette, hogy a szélsőséges témájú videók mellett Wikipédia szócikkekre mutató linkeket fog feltüntetni, bár ezzel a megoldással maga a Wikimédia Alapítvány sem teljesen elégedett.

Tehát az iparági források szerint a következő próbálkozás a jóváhagyott tartalmakat és kézileg szerkesztett összeállításokat tartalmazó YouTube Kids változat lenne, amely már a "következő hetekben" élesedhet. A vállalat viszont egyelőre nem adott ki hivatalos bejelentést, és nem is hajlandó többet közölni a fejlesztésről a megjelenésig, hanem csak annyit közölt, hogy "folyamatosan dolgozik a YouTube Kids frissítésén és fejlesztésén".