Új Intel processzorok csokrában érkezett a hatmagos mobil Core i9

Több, mint egy tucat új processzort mutatott be az Intel. A mobil és asztali modelleket egyaránt tartalmazó bejelentés többek között az első notebookokba szánt Core i9 modellt is elhozta, amely egyben az első hatmagos mobil processzornak is tekinthető. Az új csúcsmodell mellé további hat-, illetve négymagos Core i7 termékek érkeztek, a Xeon E márkajelzés alatt pedig két munkaállomásokba szánt hatmagos processzor is megjelent. Végül, de nem utolsó sorban asztali Coffee Lake kínálatát is kiterjesztette az Intel, az összesen kilenc darab új Core modell hat- és négymagos processzorokat takar 65, illetve 35 wattos TDP keret mellett.

forrás: AnandTech

A legnagyobb durranás a már említett Core i9-8950HK, amely az Intel jelenlegi mobilos processzorkínálatának legerősebb tagja. A hat processzormagot és tizenkét végrehajtószálat kínáló központi egység alapórajele 2,9 GHz, a turbó pedig egészen 4,8 GHz-ig képes felmászni. Utóbbi igen magas órajele a Thermal Velocity Boost (TVB) technológiának köszönhető, mely a mindenkori hőmérséklet függvényében képes maximalizálni a frekvenciát. Mindez röviden annyit tesz, hogy 53 Celsiusig a rendszer képes csúcsra járatni egyetlen magot, amely a rövid ideig tartó, egy- vagy kétszálas impulzusszerű terheléseknél jöhet kapóra.

A hőmérsékleti határt túllépve a maximális órajel 4,6 GHz-re csökken, amit elvileg akár az összes magra is képes alkalmazni az i9-8950HK, ám ebben az esetben már garantáltan túl kell lépni az 45 wattos TDP keretet, ugyanis ennyi végrehajtó ilyen magas órajel mellett már a 100 wattos is igényelhet, amire mind a notebook tápellátását, mind pedig annak hűtését fel kell készíteni.

forrás: AnandTech

Utóbbi annak fényében kivitelezhetőnek tűnik, hogy a Core i9-8950HK elsősorban úgynevezett DTR (Desktop Replacement) konfigurációkat, tehát a nagy, vastag és nehéz notebookokat, azaz a kifejezetten az asztali gépeket kiváltó modelleket (pl.: Asus ROG, Acer Predator) célozza. Az árazás is ehhez igazodik, az első mobil i9-ért ugyanis nettó 583 dollárt kér az Intel, amely bő 200 dollárral múlja fel az ugyancsak hatmagos asztali Core i7-8700K árát. Szerencsére ugyanakkor nem ez az egyetlen hatmagos mobil az új kínálatban, a Core i7-8850H és i7-8750H személyében ugyanis két másik hasonló, de alacsonyabb órajelű processzor is érkezett. Előbbi 2,6, utóbbi pedig 2,2 GHz-es alapfrekvenciával, illetve 4,2 és 4,3 GHz-es turbóval, egyaránt nettó 395 dollárért.

forrás: AnandTech

Ezekkel párhuzamosan érkezett két új mobil Xeon. A kifejezetten munkaállomásokba szánt központi egységek közül az E-2186M jelenti a csúcsot, amely specifikációi egyeznek a Core i9-8950HK-éval, a különbséget egyedül az ECC támogatás jelenti, illetve a még magasabb, 623 dolláros listaár. A szerényebb, E-2176M gyakorlatilag csak órajelben különbözik. Alapfrekvenciában 200, turbóban pedig 200/400 MHz a különbség az E-2186M javára.

forrás: AnandTech

Az új hatmagosok mellé új négy-, illetve kétmagos modellek is érkeztek, amelyek különlegessége az Iris grafika (GT3e iGPU), amely több (48 darab) grafikus végrehajtót és integrált eDRAM-ot jelent. Az egyaránt 28 wattos TDP-vel rendelkező processzorok közül a Core i7-8559U képviseli a csúcsot, amelynek négy magja 2,7 GHz-es alapórajelet, illetve igen magas, 4,5 GHz-es turbót kínál 431 dollárért cserébe.

Teljes az asztali Coffee Lake paletta

Az új mobilos processzorok mellett még összesen kilenc darab asztali Core modellt jelentett be az Intel. A hiánypótló hat- és négymagos modellek 65, illetve 35 wattos TDP kerettel rendelkeznek, amelyek között a csúcsot a Core i7-8700T jelölésű egység jelenti a maga hat magjával, illetve 2,4 GHz-es alapórajelével és 4 GHz-es turbójával. Ez utóbbi mellé még öt darab 35, illetve három 65 wattos hat- és négymagos processzor érkezett.

forrás: AnandTech

Ugyancsak újdonságot jelent az a négy új asztali lapkakészlet, amelyekkel elsősorban az olcsóbb alaplapokat célozza az Intel. A H370, Q370, B360, illetve H310 jelölésű PCH-k új fejlesztésnek számítanak, azok ugyanis már integráltan tartalmaznak USB 3.1 (USB 3.1 G2) vezérlőt, ami mellé még a vezeték nélküli hálózati kontroller, vagyis a Wi-Fi is befért. A 802.11ac támogatásra is felkészített vezérlőhöz háromféle, a fizikai interfészt és a rádiós egységet tartalmazó külső modult kínál az Intel. Az M.2 kivitelű kiegészítők maximális sávszélessége 433-től 1733 Mbps-ig skálázódik, a chipsethez pedig az Intel saját fejlesztésű CNVio interfészen kapcsolódnak az apró kártyák.