Már Instagramon is megvonja a fejlesztőktől az adatokat a Facebook

Előzetes figyelmeztetés nélkül korlátozta az API hívások számát az Instagram óránként felhasználónként 5 ezerről 200-ra. Az Instagramra építő alkalmazások fejlesztői minderről csak úgy értesültek, hogy sokkal kevesebb adatot kapnak meg, és az appok egyes funkciói nem is működnek. A helyzet előtt értetlenül álló fejlesztők a StackOverflow-n panaszkodtak, miközben a TechCrunch-nak két független forrás is megerősítette, hogy az API híváslimit megváltozott, tehát nem hibáról van szó. Az Instagram és anyacége, a Facebook egyelőre nem hajlandó válaszolni a kérdésekre, a vonatkozó dokumentációs oldal pedig még mindig azt írja: "Lehet, hogy hibás hivatkozásra kattintottál, vagy az oldalt eltávolították."

A történtek minden bizonnyal a hetek óta húzódó Cambridge Analytica-botránnyal függenek össze, mely miatt a Facebook korábban közölte, hogy egyelőre nem fogadja el újabb appok indítását, míg nem sikerül változtatásokat bevezetni a platformon. Ezek az alkalmazások Instagram esetében, amelyek például a bejegyzéseket kedvelő felhasználói közönséget elemzik vagy a segítségükkel releváns címkéket lehet találni. Elméletben az appokon keresztül begyűjthető adatok szintén lehetőséget adhatnak a felhasználók preferenciáinak megismerésére, akárcsak a Facebook oldalkedvelések esetében. Valószínűleg ezért szeretné a cég korlátozni a begyűjthető adatok mennyiségét, és szigorítani a hozzáférés módját. A meglévő appok fejlesztői viszont érthető módon kifogásolják, hogy a változásról semmilyen információt nem kaptak, és így nem tudták időben felkészíteni az alkalmazásokat a kevesebb API hívásra.

Már eddig is próbált fellépni az Instagram néhány ártalmas alkalmazás ellen, amely nem hivatalos funkciókért cserébe pénzt szed a cégektől, hogy cserébe azok akár spam üzenetekkel áraszthassák el a felhasználókat - tette hozzá a TechCrunch. A Sensor Tower elemzőcég adatai szerint a Reports+ havi 4 dollárért cserébe nyújt analitikát az Instagram követőkről, és így 2016 óta már összesen 18 millió dolláros bevételre tett szert az App Store-on és a Google Play-en keresztül, amelyből 1,2 millió dollár az előző hónapban keletkezett. Az Instagram idén januárban jelentette be, hogy két év alatt fokozatosan megszünteti a régi API-t, hogy megtisztítsa a szolgáltatást. Július 31-én például megszűnik a lehetőség, hogy a platformra épülő appok lehúzhassák a felhasználók követőinek listáját és a külső appon keresztül bekövethessenek vagy kikövethessenek másokat. Erről viszont a cég időben tájékoztatta a fejlesztőket, ellentétben a mostani API hívási szám korlátozásával.

A lépés elsősorban azokat a fejlesztőket érinti majd érzékenyen, akik saját megoldást (vagy appot) építettek erre az API-ra, sok esetben ugyanis e korlátozás teljesen ellehetetleníti ezek működését. Itt olyan alkalmazásokra érdemes gondolni, amelyek hozzáadott funkcionalitást nyújtanak az Instagram felületéhez képest - például tömeges követésre vagy kikövetésre képesek, vagy mutatni tudják, hogy hány és milyen követőket veszítettünk az elmúlt időszakban. Szintén veszélyben lehet például a Tinder-Instagram integráció, illetve értelemszerűen más hasonló integrációk is. Az ilyen megoldások most óránként 200 hívással gazdálkodhatnak, ami néhány felhasználót ki tud szolgálni, tömeges használatra viszont már kevés lesz.

A Facebook sorozatos változtatásokkal próbálja bizonyítani, hogy képes a felhasználók adatainak megóvására. Emiatt közölte a cég, hogy megszünteti a Partner Kategóriákat, amelyen keresztül a hirdetők a személyre szabott reklámokhoz még több célzási kategóriát használhattak. Továbbá a közösségi óriás azt is tervezi, hogy a Custom Audience üzleti felületen valahogy igazoltatni fogja a cégeket arról, hogy a megcélzott fogyasztói beleegyeztek az email címük felhasználásába.

Maga a Cambridge Analytica kapcsán kipattant botrány és a #DeleteFacebook megmozdulás is inkább kifejezetten a Facebook közösségi oldalhoz kötődik, de nyilvánvaló, hogy a cég nem szeretné, ha felhasználói bizalomvesztés átterjedne más megoldásaira, mint az Instagramra, a WhatsAppra és a Messengerre - ráadásul az üzleti szemlélet valószínűleg hasonló volt eddig is minden szolgáltatásban. Úgyhogy a Facebook változtatásai várható módon a többi szolgáltatást is érintik majd. Ez viszont önmagában nem jelentené, hogy bejelentés nélkül módosítsa az API-kat és az eddigi folyamatokat, ami a fejlesztőket, és ezen keresztül a platformra építő (nem káros) appok felhasználóit is érinti.