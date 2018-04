Már a kisvállalkozások is hirdethetnek a Waze térképein

A Waze alapvetően három hirdetéstípussal dolgozik, a leggyakoribb, mikor egyszerűen feltüntetik a térképen az adott üzlet helyét - ebből ugyanakkor egyszerre csak a három legközelebbit jeleníti meg az app, hogy ne legyen túlzsúfolt és nehezen áttekinthető a térkép navigáció során. Ezekre bökve az alkalmazás további adatokat jelenít meg az adott vállalkozásról, illetve a navigációt is felajánlja a bolthoz. Ugyancsak népszerű hirdetési módszer a Waze keresési eredményei között a kiemelt helyek vásárlása, de lehetőség van úgynevezett "Zero-Speed Takeover" reklámokat venni is, ezek ugyancsak a közeli vállalkozásokat hirdetik és akkor jelennek meg a kijelző tetején, ha az autó éppen áll - mondjuk piros lámpánál - majd eltűnnek ha a jármű elindul.

A Waze Local néven rajtló kezdeményezéssel a fentieket már a kis cégek is igénybe vehetik, kétféle konstrukcióban, az akár havi 2 dollárért használható Waze Local Starter, illetve a 100 dolláros havidíjról induló Waze Local Plus csomagokkal. Utóbbi már tartalmazza a Zero-Speed Takeover reklámokat, illetve folyamatosan elérhető, élő ügyfélszolgálatot is. A szolgáltatás használatát a vállalat nem bonyolította túl, ígérete szerint a Waze Localt az ügyfelek 5 perc alatt használatba vehetik, felületén pedig követhetik a hirdetésekre érkező kattintásokat, illetve az üzletekhez indított navigációkat és egyéb statisztikákat.

A cég a megoldást béta verzióban már 2016-ban elérhetővé tette, a tesztidőszak eredményei alapján pedig az Egyesült Államokban a kisvállalkozások boltjaihoz a hirdetések elrajtolása után 20,4 százalékkal többször navigáltak a felhasználók. Ahogy Matt Phillips, a Waze kis- és középvállalkozásokkal foglalkozó üzletágának vezetője a Digital Trendsnek nyilatkozva elmondta, eddig a hirdetők lényegében csak az utak mellé kihelyezett reklámtáblákkal, illetve rádiós hirdetésekkel érhették el az autókban ülő sofőröket - utóbbiak viszont nem csak drágák, de lényegében semmilyen visszacsatolást nem adnak róla, hogy hányan látták vagy hallották azokat, így hatékonyságuk is nehezen mérhető.

A frissen bevezetett Waze Local tehát jó reklámlehetőséget biztosíthat a kisvállalkozásoknak, főként amelyek elsősorban fizikai üzletükből befolyó bevételekre támaszkodnak, mint például az éttermek, kávézók. Phillips szerint arra egyelőre nem érdemes számítani, hogy a hirdetési opciók az anyacég, azaz a Google saját térképszolgáltatásába is átkerüljenek, a csapat jelenleg erre az egy termékre fókuszál.