Érkezik a Facebook új adatvédelmi beállítási felülete

Múlt héten Mark Zuckerberg a bejegyzésében ígéretet tett, hogy a Facebook átláthatóbb adatvédelmi beállításokat fog biztosítani, hogy a felhasználók ellenőrizhessék milyen adatokat tárol róluk az oldal, és ezen könnyebben tudjanak változtatni is. Ezek nagy része korábban is elérhető volt a felületről, de nagyon nehezen lehetett megtalálni, "húsz különböző menüpontban" - írja a beismerést a cég közleménye. Nem kellett sokat várni, hogy a közösségi oldal UX szakértői és fejlesztői előálljanak a megoldással, amelyet "az elkövetkezendő hetekben" minden megmaradt facebookozó láthat majd.

Az új adatvédelmi mobilos felületen a "Privacy Shortcuts" menüpontból lehet majd elérni az összes beállítási lehetőséget az ígéret szerint. Ebben találhatók meg egyrészt a biztonsági beállítások, mint például a kétfaktoros hitelesítés aktiválása. "Ha ez a funkció be van kapcsolva, és egy idegen megkísérel belépni egy felhasználó fiókjába egy idegen eszközről, a fiók valódi tulajdonosa értesítést kap erről, amelyben megerősítheti, hogy ő maga próbál-e bejelentkezni." - írja a közlemény. Ezenkívül a felhasználók itt tekinthetik át, hogy milyen tartalmakat osztottak meg az oldalon (saját bejegyzések, reakció mások bejegyzéseire, keresési előzmények), és törölhetik ezeket. Továbbá innen lehet beállítani, hogy kik láthatják a felhasználó bejegyzéseit és profilján megjelenő adatait.

Részlet az új Access Your Information felületből

Ami viszont a legfontosabb a Cambridge Analytica ügy szempontjából, hogy a felhasználók által korábban megosztott adat és információ is egyszerűbben felügyelhető lesz az "Access Your Information" megoldással Ezzel a felhasználók letölthetik a közösségi oldalon tárolt adataik másolatát, "és azokat akár egy másik szolgáltatásba" is átmozgathatják, például feltöltött fotóikat, ismerőseik listáját vagy bejegyzéseiket. Az adatok letöltése szintén eddig is elérhető volt egy viszonylag rejtett helyen, és sokan éltek is ezzel - így derült ki, hogy a Facebook sokak híváslistáját és üzeneteik adatát is mentette.

A közlemény megemlíti, hogy a vállalat a bejelentett újítások kidolgozása során szabályozókkal, törvényhozókkal és adatvédelmi szakértőkkel is együttműködött. Az átláthatóbb beállítási felületet pedig hamarosan a felhasználási feltételek és az adatkezelési irányelvek frissítése is követi majd, amely pontosabban leírja, hogy milyen adatokat gyűjt a felhasználókról, és azokat hogyan használja fel. Mint a bejegyzés írja "a vállalat felelőssége, hogy elmagyarázza a felhasználóknak, hogyan gyűjtötte össze adataikat, és mindezt közérthető nyelvezettel tegye".

Mi nem a barátod?

Ezzel együtt plakátkampány is indult például Chicagóban egy Twitter-bejegyzés szerint, amellyel a Facebook buszmegállókban igyekszik egyszerű üzenetekben közölni, hogy mi ellen küzd. "Az álhírek nem a barátaid. A Facebook változik, így majd többet láthatsz a barátaidról, és kevesebbet azokról a dolgokról, amelyek ennek útjában állnak." - írja az egyik plakát. Hasonló üzenet jelenik meg a hamis profilokkal, a kattintásvadász hírekkel és a spam-üzenetekkel kapcsolatban. Ahogy Twitteren az egyik hozzászóló megjegyzi, a kampány inkább visszás hatást kelt, és egyedül azt sugallja, hogy "elsősorban a Facebook nem a barátod".

Arról a cég ezúttal semmilyen említést nem tesz, hogy az átlátható beállításokkal vagy a szabályzatok frissítésével párhuzamosan bármi is változna az adatkezelésben, és a cég akár csak törekedne rá, hogy kevesebb adatot gyűjtsön ezentúl. A TechCrunch szerint viszont az elképzelhető, hogy a vállalat az átláthatóbb beállításokat részben már a GDPR követelményeinek megfelelően igyekszik alakítani, de még így is sok tennivalója lesz ezen a téren az Európai Uniós adatvédelmi rendelet kötelező alkalmazásba lépéséig.