Élesbe állt a mobilbarát Google-keresőindex

Bevezette a mobil tartalmakat középpontba helyező keresőindexet a Google. A döntést a közleményben a cég azzal indokolja, hogy egyre többen használják a keresőt mobilról, de mivel a vállalat eddig elsősorban az oldalak asztali verziójának tartalmát vizsgálta, ezért a mobilos felhasználók megjelenítési problémákba ütközhettek a keresőben listázott weboldalakon. A Google már másfél évvel ezelőtt bejelentette a változtatási szándékát, de "az óvatos kísérletezést és tesztelést" követően csak most döntött amellett, hogy ténylegesen élesbe állítja az új, mobilra optimalizált keresőindexet.

Az is kiderült, hogy a keresőindex fejlesztése nem két szálon fog futni, hanem fokozatosan egyre inkább csak a "mobile-first indexet" támogatja a Google a keresési találatok megjelenítésekor. Eddig ez az index az asztali verziókat vette figyelembe, mostantól azonban a tartalmak mobilverzióját fogja elsődlegesen feltárni. A Google hangsúlyozza, hogy a csupán asztali verzióval rendelkező oldalak nem fognak teljesen eltűnni a keresési találatok közül, csak egyszerűen nem ezek lesznek az elsődleges találatok, ha az adott tartalomból mobilbarát verzió is található. Ha viszont egy tartalom szempontjából egy csak asztali változattal rendelkező oldal a leginkább releváns találat, akkor az fog első helyen megjelenni - ez mutatja, hogy ezúttal nem a tartalmak rangsorolása változott, hanem a tartalmak begyűjtésének a módja. A mobilbarát oldalak kiértékelése és ez alapján a rangsor megállapítása továbbra is egy különálló szempontot jelent, a bejelentés csak az indexre vonatkozik.

A mobilra optimalizált tartalmakat vizsgáló index több szempontot is magába foglal. Figyelembe veszi az elkülönített asztali és mobilos URL-címeket, és ha egy oldal külön "m." kezdetű URL-lel rendelkezik, akkor azt fogja előnyben részesíteni. Szintúgy, ha egy oldal különböző mobileszközökre optimalizált tartalommal rendelkezik, akkor az index a mobiloldalon megjelenő tartalmat fogja elemezni, és annak URL-címét hivatkozza a keresőben. Ezenkívül természetesen az AMP-oldalak is számítani fognak, de a Google a nem AMP-s URL címeket fogja előnyben részesíteni az indexeléshez, a keresőben viszont külön-külön megjelenik majd a hagyományos mobil és AMP-s URL cím is.

Ezt az üzenetet látja az oldaltulajdonos, ha az oldalát a Google már az új módszerrel indexeli

Egyébként a vállalat már három évvel ezelőtt elkezdte a mobilos keresést támogatni, csak ez az indexelés szintjén eddig nem jelent meg. Többek közt eddig is figyelembe vette a mobilbarát oldalakat a rangsorolásban, sőt a releváns alkalmazás tartalmakat is, de az AMP technológia úgy általában véve is a Google mobilbarát törekvéseinek része. Ezenkívül a hirdetések szintjén a cég tavaly óta bünteti a keresőben a tolakodó, felugró ablakokat (interstitials) alkalmazó oldalak egy részét, idén februártól pedig már hirdetésblokkolót is alkalmaz a zavaró típusú reklámokat - mindezt elsősorban a könnyebb mobilos böngészés érdekében.

Egyelőre nem minden oldallal kapcsolatban állítja át a Google az index módját, hanem ez több hullámban fog megtörténni. Első körben azok az oldalak szerepelnek a listában, amelyek egyébként is a Google mobilindexelési jó gyakorlatát támogatják - a szempontokat tartalmazó oldalt érdemes alaposan áttekinteni. Az index változása kapcsán a Google a Search Console-on keresztül értesítette ezeknek az oldalaknak a tulajdonosait, és hogy ezentúl a Smartphone Googlebot aktívabban fogja feltérképezni az oldalaikat. Bár a Google igyekszik kiemelni, hogy ezúttal nem a rangsorolás elve, hanem csak az index változott, de mindez egy újabb fontos jel a fejlesztők számára, hogy érdemes a mobil tartalmakra és mobilos megjelenésre tekintettel lenni, ha figyelembe szeretnék venni a Google elsődleges szempontjait.