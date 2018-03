Játszható reklámokat ad a fejlesztőknek a Google

Kifejezetten a mobilos játékfejlesztőket veszi célba új hirdetésformátumaival a Google: a vállalat a Google Play felületén is megkezdi a videós reklámok tesztelését, a játékokba pedig a játszható hirdetések is elkezdenek beszivárogni.

A frissítések a keresőóriás UAC (Universal App Campaigns) platformjához érkeznek, amely gépi tanulással hivatott a felhasználókhoz a számukra releváns reklámokat eljuttatni, a Google Play mellett a Google kereső, a YouTube, illetve a Google Display Network ernyője alá tartozó több mint 3 millió weboldal felületén. A videós hirdetések a Google Play játékok között a következő néhány hónap során, több lépcsőben rajtolnak el, egyelőre a béta címkét megtartva. A Google siet kiemelni, hogy nem automatikusan induló videókról van szó, az új reklámokat a felhasználók kattintással (bökéssel) indíthatják el.

Az Admob videók a játékokon belül sem ismeretlenek, azokkal már bizonyára sokan találkoztak kedvenc címeiket gyűrve: a hirdetések végignézéséért sok játék különböző jutalmakat ad, legyen az a játékban elkölthető virtuális pénz, netán újabb próbálkozási lehetőség egy elrontott pályán. A hasonló, jutalmazó reklámok sora most bővül, a hagyományos videók mellett már többopciós reklámvideókra, illetve minijátékként működő hirdetésekre is számíthatunk a játékokban. Előbbiek esetében a felhasználó egy megjelenő listából választhatja ki, melyik hirdetést játssza le az app (ami a pontosabb targetálásban is segíthet a cégnek), utóbbiak pedig olyan egyszerű minijátékokat hozhatnak a mobilos címekbe, mint a különböző Tetris vagy Flappy Bird klónjai. A Google szerint egyébként a játékokban a hagyományos jutalmazott reklámvideók formátuma is rendkívül népszerű, azt az Admob ezer legnagyobb bevétellel rendelkező, játékokat fejlesztő partnerének 45 százaléka használja.

A célközönség pontosabb bekerítésére a Google az UAC-n a Similar Audiences, vagy "hasonló közönségek" funkciót is bevezeti, amely az egyes appok legaktívabb vásárlóihoz hasonló érdeklődésű felhasználókhoz is bedrótozza az adott alkalmazásra vonatkozó hirdetéseket, a fejlesztők által megadatt adatok alapján. A funkció, a fentiekhez hasonlóan béta címke alatt rajtol el, első körben néhány kiválasztott hirdető számára májusban.

Végül de nem utolsó sorban a keresőóriás egy negyedik bétát is rajthoz állít, ez az Open Bidding platform, amelyen a különböző hirdetési hálózatok egy egységes felületen licitálhatnak a különböző appok reklámhelyeire. Így a fejlesztőknek nem kell külön-külön egyeztetniük a partnerekkel, ráadásul kevesebb SDK-t kell felhasználniuk, valamint a fizetés is egyszerűsödik és a hatékonysági statisztikák is átláthatóbbá válnak. Az Open Bidding bizonyos partnerekkel már most elérhető, azok listáját pedig a Google folyamatosan bővíti.