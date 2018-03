BlackBerry: szabadalomsértőek a Facebook üzenetküldők

Teljes letámadást indít a BlackBerry, a kanadai cég a Facebook, az Instagram és a WhatsApp esetében is kifogásolja, hogy azok az üzenetküldési megoldásokhoz kapcsolódó szabadalmait sértik. A BlackBerry egyébként tényleg a mobilos üzenetküldés úttörője, a márka egy időben gyakorlatilag a mobilos email és csevegés szinonimája volt. Ez mára erősen megkopott, azonban a vállalatnál maradt a polcon épp elegendő szellemi tulajdon és bejegyzett szabadalom, amelyek birtokában a cég bátran kényszeríthet bárkit licencdíj fizetésére.

Most pedig egy igazi nagy hal, a Facebook csoport van a célkeresztben. A kaliforniai (és nem a hírhedt texasi) bíróságon beadott kereset szerint a Facebook "olyan mobilos üzenetküldési alkalmazásokat alkotott, amelyek felhasználják a BlackBerry innovációit" és felsorol néhány szabadalmat, amelynek megsértésével a céget vádolja a Messenger mellett az Instagram és a WhatsApp esetében is.

A Facebook közleményében nem óvatoskodott: "A BlackBerry pere szomorúan tükrözi az üzenetküldési üzlet jelenlegi állapotát. A BlackBerry, miután felhagyott az innovációval, most elkezdte mások innovációját megadóztatni. Küzdeni készülünk."

A 117 oldalas beadványban a BlackBerry hét szabadalom megsértését rója fel, ezek olyan "felfedezéseket" taglalnak, mint a kriptográfiai kulcsok generálása, az olvasatlan üzenetek számának megjelenítése ikonok segítségével, arcok bejelölése fotókon vagy épp bizonyos csevegésszálak elnémítása. Igen, ezek tényleg általánosan, széles körben használt funkciók, amelyeket a BlackBerry sok-sok évvel ezelőtt szabadalom formájában levédett - a csevegésszálak némítását például 2009-ben.

Az ügy kimenetére egyelőre nem fogadnánk nagy tételben. A letűnt okostelefonos platformok tulajdonosai, a Nokia, a Microsoft és a BlackBerry korábban nagyon hatékonyan kényszerítették licencelésre az új szereplőket, az Apple is keresztlicencelési megállapodást kötött például a Nokiával és a Microsofttal is. Esetünkben szintén a BlackBerry mellett állhat a jog, a cég tényleg saját hatáskörben találta ki azokat a megoldásokat, amelyek ma az üzenetküldő alkalmazások és szolgáltatások alapjait képezik - az megint más kérdés, hogy ezek egészen pontosan mekkora értéket jelentenek, kell-e és szükséges-e ezeket szabadalmi rendszerekkel védeni.

Licencelés, mint üzleti modell

A szellemi tulajdonból nagyon-nagyon jól meg lehet élni. A Qualcomm ezt már egy ideje ügyesen mutatja be, a cég rengeteg fejlesztését tette bele a 3G-s és 4G-s szabványokba, cserébe pedig minden egyes eszköz után, amely ezekkel kompatibilis, licencdíjban részesül - és milliárd fölötti eszköz esetében ez már jelentős összeg. Nem csoda, hogy a modellt nagyon szívesen használják már más szereplők is, az említett Nokia és a BlackBerry is igen aktívan építi ez az üzleti divíziót, ráadásul nagyon hasonló irányba. Mindkét cég áruba bocsátotta saját márkanevét, a Nokia logós telefonokat a HMD Global jogosult piacra dobni, a BlackBerryk a TCL gyártósorairól kerülnek ki. És az is hasonló, hogy a licencmegállapodás lehetőséget teremt a Nokia és a BlackBerry számára is a termékek minőségellenőrzésére, hogy azok ne erodálják az értékes (de legalábbis annak tartott) brandet.