HWSWeekly: Ezt láttuk az MWC-n

Lefutotta a kötelező köröket az idei Mobile World Congress, látogatásunkat a Huawei PC-je nyitotta, (01:14) amelyet a Samsung ráncfelvarrott csúcsmodelljei követtek (06:20). De természetesen a jól ismert 5G mantrának is jutott hely a rendezvényen (17:34) Az adásban egy két keresetlen szót az UWP platformnak és az Age of Empires Definitive Edition katasztrofális rajtjának is szánunk (38:54).