Egészséges növekedésben a tárolópiac

Egészséges, 13,7 százalékos bevételnövekedést produkált a tavalyi év utolsó negyedévében a tárolórendszerek piaca - közli legfrissebb kutatásában az IDC. Ennek értelmében az egy évvel ezelőtti 11,92 milliárd dolláros forgalom 2017 utolsó negyedévének végére 13,56 milliárdra emelkedett. Ezzel párhuzamosan nagyot nőtt az értékesített tárkapacitás,a a 89,2 exabájtos érték 39,3 százalékkal múlja felül a 2016-os értéket. A negyedév legnagyobb nyertesei az ODM-szereplők (bérgyártók), amelyek több, mint 30 százalékkal növelték még tovább bevételüket. A gyarapodási rangsorban a szerver-alapú tárolókat szállító cégek következnek, amelyek 23,8 százalékkal múlták felül egy évvel korábbi forgalmukat, ami végül 4,2 milliárdon állt meg. A sor végén a külső tárolórendszerek kullognak, ezekre mindössze 1,8 százalékkal növekedett az igény.

A gyártók listájában 18,9 százalékos részesedéssel a HPE és kínai spinoff-cége, a New H3C Group kettőse vezet 2,56 milliárdos forgalommal, amely szerény, 2,9 százalékos javulást jelent az előző évhez képest. A második helyen a Dell Inc áll 18 százalékos részesedésével, ám a már az EMC termékeket is magában foglaló márka forgalma 11,4 százalékot csökkent az előző év hasonló időszakához viszonyítva. A sort a piac kisebb szereplői folytatják, amelyek közül az IBM és a NetApp nagyon hasonló produkciót jelentő, nagyjából 740 milliós forgalma megosztva a dobogó legalsó fokára volt elég. Ezeket a Huawei és a Hitachi követi 517 és 453 millió dolláros bevétellel, amely a kínai szereplő esetében 28,9 százalékos javulást jelent.

Ahogy már említettük, a negyedév legnagyobb nyertesei (ismét) az ODM-ek, tehát a cloud szolgáltatókat direktben kiszolgáló cégek, amelyek forgalma bő 34 százalékot nőtt tizenkét hónap leforgása alatt. Ezzel már 2,76 milliárd dollárnál jár a tároló rendszereket egyedi igények alapján összeállító gyártók bevétele. A jelenség nem meglepő, a nagy felhős cégek (Microsoft, Google, Amazon, Facebook, stb.) ugyanis már jó ideje saját tervezésű vasakból építik fel adatközpontjaikat, amelyek gyártásával ilyen, ODM gyártókat bíznak meg. Az IDC megjegyzi, hogy a növekedés is elsősorban ezeknek a cégeknek köszönhető, az érintett vállalatok ugyanis nagy tempóval fejlesztik adatközpontjaikat.

Az IDC ismét külön kitér az AFA, azaz az All-Flash tárolók helyzetére. Az itt korábban tapasztalt tendencia, vagyis a növekedés tovább folytatódik, egy év alatt 15,1 százalékkal gyarapodott az SSD-s tárolók forgalma, amely így már 1,9 milliárd dollárnál jár. A hibrid, tehát SSD-t és merevlemezt egyaránt tartalmazó rendszerek ennél még mindig nagyobb részt tesznek ki, ezekből összesen 2,7 milliárd dollár folyt be, amely 7,4 százalékos javulást jelent az előző év utolsó negyedévéhez viszonyítva.