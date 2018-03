Felbukkantak a WDC első kliens NVMe SSD meghajtói

Két vadiúj, M.2 formátumú kliens SSD-vel jelentkezett a Western Digital. A meghajtók érdekessége, hogy ezek a cég kínálatának első, PC-kbe szánt NVMe SSD-i. Ráadásul a főkomponensek döntő többsége házon belülről származik, a NAND-ok mellé ugyanis már saját fejlesztésű vezérlő társul. A két modellel eltérő szegmenseket céloz a gyártó, az SN720 típusokkal a csúcskategória alsóházát, az SN520 jelölésűekkel pedig a belépőszintre próbál lőni a Western Digital.

Az M.2 2280 méretszabványú termékek kapacitása 256 gigabájt, 512 gigabájt, illetve 1 és 2 terabájt lehet. A csatolófelület PCI Expresses, legfeljebb négy sávot támogat, valamit NVMe kompatibilis, a gazdavezérlővel pedig a Western Digital saját tervezésű, nyolccsatornás kontrollere tartja a kapcsolatot (erről később). A központi egységhez egy ismeretlen kapacitású és sebességű DDR4 DRAM puffer társul, az adattárolásról pedig a korábban felvásárolt SanDisk 64 rétegű TLC 3D NAND-jai gondoskodnak.

Az egyes tagok tempója most is a kapacitás, illetve az ezekhez szükséges chipek számának tükrében változik. Szekvenciális olvasásnál 3000 és 3400, véletlenszerűnél 225 000 és 500 000 IOPS, írásnál pedig 1600 és 2800 MB/s, illetve 185 000 és 400 000 IOPS között mozoghat a csúcssebesség. Az SSD-k legmagasabb fogyasztása 9,24 watt lehet, a terhelhetőség pedig kapacitástól függően 200 és 500 terabájt között mozoghat a garancia 5 éves időtartamán belül.

Az alsóbb szegmenst célzó SN520 nem csak tempóban és kapacitásban, de fizikai méretben is alámegy az SN720-nak. A 128, 256, illetve 512 gigabájtos SSD-k ugyanis M.2 2280, 2242, valamint 2230-as méretszabványban is megjelennek, utóbbi a kiskereskedelemben elérhető M.2-es meghajtók legkisebbike. Emellett a csatolófelület maximális sávszélessége is összement, a vezérlő legfeljebb két sávon képes kommunikálni a gazdavezérlővel. Ugyancsak csorbulhat a tempó a dedikált DRAM puffer hiánya miatt, a vezérlő mellől ugyanis ebben az esetben lemaradt a DDR4-es chip, miközben a központi egység aktív csatornáinak száma is felére, azaz négyre csökkent.

Mindezek hatására az SN520-as SSD-k jelentősen lassabbak SN720-as társaiknál. Szekvenciális olvasásnál 1500 és 1700, véletlenszerűnél 95 000 és 270 000 IOPS, írásnál pedig 800 és 1300 MB/s, illetve 90 000 és 280 000 IOPS között mozoghat a csúcssebesség kapacitástól függően. Ennél lényegesen jobb hír, hogy ezzel párhuzamosan a fogyasztás is csökkent, a maximum érték már "csak" 3,96 és 5,94 watt között változik. Szintén pozitívum, hogy a garanciális feltételek háza táján nincs különbség, azonos kapacitáshoz azonos terhelhetőség jár, illetve garancia ebben az esetben is 5 év.

Mi lapulhat a vezérlőben?

A Western Digital nagyon szűkszavúan nyilatkozik saját tervezésű kontrolleréről. A vállalat számára ez egy új terület, mindeddig valamely beszállító (pl. Marvell) chipjeit tette meghajtóira a cég. Az AnandTech információi szerint a chip 28 nanométeres gyártástechnológiával készül, nyolc memóriacsatornával rendelkezik, illetve DDR4 típusú DRAM-t kezel, szemben más gyártók (pl. Samsung) megoldásával, amelyek a valamivel drágább, energiatakarékosabb LPDDR4 memóriát is támogatták. A magazin továbbá megtudta, hogy a kontroller a HMB-t (Host Memory Buffer), vagyis a rendszermemória pufferként való elérését nem támogatja, így az SN520 esetében valószínűleg a chipbe ágyazott belső gyorsítótárra hárul a gyorsítótár szerepe.