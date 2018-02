Három új iPhone érkezhet szeptemberben

Tovább erősödnek a pletykák, melyek szerint az Apple idén teljesen leszámol az iPhone 6-tal bevezetett formatervvel, és a jelenlegi olcsóbb készülékek helyére egy, az iPhone X formatervét megöröklő modellel jelentkezik. E mellé érkezhet a cupertinóiak várhatóan valaha piacra dobott legnagyobb kijelzővel szerelt okostelefonja, amely ugyancsak a tavaly megjelent vékony kávás koncepciót viszi tovább, 6,5 hüvelyken. A két készülékkel egy időben futhat be az iPhone X közvetlen utódja, amely viszont csupán néhány apróságban térhet majd el közvetlen elődjétől.

A legnagyobb durranást több szempontból is az egyelőre csak iPhone XI Plus fantázianéven futó készülék jelentheti. A pletykák szerint az okostelefon az eddig bemutatott Plus készülékek elgondolásán megy tovább, vagyis a kvázi alapmodell kijelzőátlóját megtoldva a phablet kategóriát célozza az Apple. A növekedés jelen esetben a korábbiaknál kisebb mértékű, 0,7 hüvelykes lehet - a híresztelések alapján ennyivel lesz majd nagyobb az iPhone X kijelzőjénél az érkező legújabb Plus modell (1242x2688 felbontású) OLED panelje. Ez kereken 6,5 hüvelyket jelentene, amely az átlót tekintve már a Galaxy Note8 6,3 hüvelykes értékét is felülmúlná. Fontos, hogy mindezért cserébe a készülékház területe nem változna számottevően, maradna a nagy iPhone-oknál megszokott méret, illetve az X-nél megismert vékony káva és felső bevágás (notch). Mindezek mellett ismét szóba került a két SIM kártya (Dual SIM) fogadásának lehetősége, amelyet a hírek szerint bizonyos modelleknél végre beépíthet az Apple.

Az iPhone 6 Plusnál tapasztaltak alapján a készülék igen sikeres lehet majd, a távol-keleti piacokon (pl. Kína) jellemezően az ilyen nagy készülékeket preferálják a vásárlók. Az egyetlen bökkenőt az ár jelentheti, amelyet már az iPhone X esetében is igencsak magasra lőttek be Cupertinóban. Az iPhone Plusok eddig jellemzően 100 dollárral voltak drágábbak az alapmodelleknél, így könnyen megeshet, hogy a csőben lévő, valaha készített legnagyobb kijelzős iPhone nettó 1100 dollárról, vagy akár ennél magasabb összegről is indulhat. Egy másik, egyelőre kevésbé valószínű forgatókönyv, hogy az Apple a jelenlegi iPhone X árszintjéről indítja a készüléket, a tavaly szeptemberben bemutatott modell közvetlen utódja pedig ~100 dollárral lejjebbről, azaz nagyjából 900 dollárról rajtolna.

Egyébként várhatóan ez utóbbi készülék hozza majd a legkevesebb újítást. Az iPhone XI (vagy bárhogyan is nevezzék majd) sem képátlóban, sem pedig felbontásban nem újít, ezen a téren csak az iPad Próknál megismert 120 hertzes képfrissítés (ProMotion display) lehet az egyetlen fejlesztés, ám ezt a pletykák egyelőre nem erősítették meg. Ezzel szemben az új, immár várhatóan 7 nanométeres gyártástechnológiával készülő processzor borítékolhatóan bekerül ebbe a modellbe is, illetve ugyancsak van esély rá, hogy az Apple a jelenlegi 3-ról 4 gigabájtra növelje a memória kapacitását. Ezek mellett minden bizonnyal tovább javul a kamera, hisz ezen funkción eddig jóformán minden generációváltáskor fejlesztettek.

Útóbbi készüléknél érdekesebb lehet az új olcsó(bb) iPhone, amelynek formaterve szintén az iPhone X-szel bevezetett koncepciót viszi tovább (a Face ID-val együtt), ám a kedvezőbb árért cserébe néhány ponton kompromisszumot köt az Apple. Az első helyen egy az OLED-nél valamelyes gyengébb minőségű, LCD panel szerepel, amely egyes pletykák szerint meglepően nagy, 6,1 hüvelykes lehet. Jó eséllyel a hátlapi kamerák számát is egyetlen darabra korlátozná az Apple, a készüléket körülölelő acél helyére alumínium kerülhet, a korábban látottak alapján pedig valószínűleg a manapság igencsak drága memória kapacitása sem egyezik majd a csúcsmodell(ek) értékével. Arról egyelőre nincs információ, hogy ezzel a készülékkel pontosan melyik árkategóriára próbál majd lőni az Apple, de legesélyesebbnek az iPhone 8 jelenlegi 700 dolláros árszintje tűnik.