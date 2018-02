Új nyelveket tanul a Google Assistant - jelentette be még múlt hét végén, de a barcelonai MWC-re időzítve a keresőóriás. A szolgáltatás jelenleg 8 nyelven tud, ez hamarosan 30 további nyelvvel egészül ki, amellyel már az androidos telepített bázis 95 százalékát fedi majd le. A következő hónapokban a dán, holland, hindi, indonéz, norvég, svéd és thai nyelvek élesednek, év végéig pedig további, egyelőre meg nem nevezett nyelvek csatlakoznak majd. A HWSW kérdésére a Google nem erősítette meg, hogy a magyar is indulna idén - de reménykedni azért lehet.

A Google kimondott célja, hogy az Assistant minél több nyelven általánosan elérhető legyen - ráadásul minél hamarább. Ez látványos különbség a többi hangalapú asszisztenshez képest, jelenleg sem a Microsoft Cortana, sem az Apple Siri, sem az Amazon Alexa nem céloz ilyen nemzetközi terjeszkedést. A Google számára ez pedig igen komoly versenyelőny lehet középtávon: míg a nagy piacokon egymás torkának esve küzdenek már ma is a a szereplők, a Google csendben felcsipegeti az olyan nemzeti piacokat, mint Dánia - vagy épp Magyarország.

A Google bejelentése persze nem meglepetés, korábban már a HWSW kérdésére Behshad Behzadi, a Google Assistant fejlesztését végző mintegy 100 fős csapat vezetője elmondta, hogy gőzerővel folyik házon belül a különböző nyelveken működő Assistant tesztje. Ezek a lokalizált verziók már tavaly is léteztek, működtek, azonban a minőség még nem ütötte meg a piaci rajthoz szükséges szintet. Így - a Google szerint legalábbis - csak idő kérdése, hogy az Assistant nyelveket tanuljon, néhány éven belül pedig szinte minden nyelven elrajtol majd. Ezzel szemben a Microsoft hangsúlyozottan nem tervezi kis nyelvekre elérhetővé tenni a Cortanát, néhány éve Julie White lapunknak azt nyilatkozta, hogy még koncepció szintjén sem foglalkozik a Cortana-csapat a kis nyelvekkel, mint a magyar (vagy épp a dán).

Több nyelven, egyszerre

Azon túl, hogy az Assistant több nyelven is elérhető lesz, többnyelvűvé is válik. Egészen pontosan: többnyelvű környezetben is igyekszik majd megállni a helyét, a nyelv így nem kötődik a fiók beállításaihoz. A Google szerint ez többnyelvű családokban vagy például irodai környezetben valós igény, hogy mindenki a kedvenc nyelvén szólhasson az eszközökhöz, a hangalapú megoldás a jövőben ezt is tudni fogja.

Hová tegyük az okoshangszórót? Az autóba-telefonra-tévébe-munkahelyre.

A lokalizáción kívül is érdekes fejlesztéseket kap az Assistant. Az egyik irány, hogy a Google a telefongyártókkal dolgozik azon, hogy az Assistant mélyebben tudjon beépülni az okostelefon szoftverébe. Ugyanis hiába a Google fejlesztés az Android is és az Assistant app is, egyelőre utóbbi csupán egy a platformra elérhető rengeteg más szolgáltatás közül. A cég ezen változtatna a mélyebb integrációval. Ez persze masszív előnybe hozná az Assistantot a platformon, így rögtön felmerül, hogy az ilyen kivételezés hogyan felel meg az EU és más országok versenyügyi szabályozásának.

Egyelőre a Google ezzel (publikusan) nem foglalkozik, az integrációk jönnek, egyre több telefon reagál majd alvó állapotban is az OK Google vagy Hey Google megszólításokra. De az Assistant igyekszik jobban együttműködni a telefonon található gyorsítólapkákkal is, illetve egyéb hardver-specifikus parancsokat is igyekszik megtanulni.

És hogy a mobilpiac igazi urai, a szolgáltatók se maradjanak ki, feléjük is kínál API-t a Google. Ez lehetővé teszi, hogy a felhasználók hangparancsokkal érdeklődjenek az előfizetéssel kapcsolatban, például a csomag feltételeiről kérdezzenek, felvegyék a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal vagy funkciókat kapcsoljanak be (például a nemzetközi roamingot).

Rutinból

Ezen a héten rajtol két új Assistant-képesség is. Az egyik a "rutinok", amely lehetővé teszi, hogy egyetlen hangparanccsal tevékenységek sokaságát indítsuk el. A tavaly bejelentett fejlesztés ma rajtolt, egyelőre csak az Egyesült Államokban és egyelőre hat különböző rutint ismer - például a "menjünk haza" rutinra beállítható, hogy az Assistant feltérképezze a hazáig vezető utat, küldjön egy üzenetet az otthoniaknak, hogy mikor érkezünk, és elindítsa a podcast hallgatását ott, ahol abbahagytuk.

A másik most élesedő újdonság a helyalapú emlékeztetőké, amely bizonyos fizikai pontok közelségében küld üzenetet - például ha beállítjuk, hogy a boltnál a tejre emlékeztessen, akkor a bolt közelében ezt meg is teszi. Ezeket az emlékeztetőket pedig értelemszerűen nem kézzel, aprólékosan kell bevinni (ami nagyjából ki is nyírná a funkciót), hanem elegendő szóban annyit odaszólni, hogy a "boltnál emlékeztess, vegyek tejet".