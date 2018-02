Leáll a Swype billentyűzet fejlesztése

Lezárja a Swype mobilos billentyűzet fejlesztését a Nuance - ismerte el hivatalosan is a fejlesztőcég. Az okostelefonos forradalom egyik úttörő megoldása tűnik el ezzel a színről, amelynek megkülönböztető képességét ma már széles körben másolja mindenki, ezzel pedig feloldódott az alternatív billentyűzetek tömegében.

A Nuance bejelentése szerint a jövőben inkább más alkalmazások fejlesztésére fókuszál majd. "A Swype mögött álló technológiát a Nuance más termékeiben fogjuk tovább használni és fejleszteni és beépítjük a szélesebb, AI-alapú megoldásainkba, például az autógyártók számára kínált Android-alapú billentyűzeteinkbe." - áll a cég a The Verge-hez eljuttatott álllásfoglalásában.

A Nuance egyébként hagyományosan nagy szereplő a különböző alternatív beviteli megoldásokban, leginkább a hangalapú interfészekben. Ez a technológia hajtja például a Samsung hallgatózó tévéit, de a cég fejleszt hangalapú azonosítást is - amit például a Magyar Telekom is bevetett, de az Apple is használta a Sirinél a kezdetek kezdetén. A széles portfóliónak része a Dragon diktálószoftver is, amellyel például Office alkalmazásokat lehet hangalapon használni. A cég pedig egy ideje az olyan vertikumok felé is nyitott, mint az egészségügy, ahol például kórlapok hangalapú kitöltésében segít szoftvereivel.

Úttörő egyujjas

A Swype lényege a "simítós" szövegbevitel volt, a billentyűzeten elegendő végigsimítani egy szó betűin az íráshoz. A nagy dobás az volt, hogy ezt elég volt hozzávetőleges pontossággal csinálni, a szoftver még a nagyon pontatlan simításokból is okosan találta ki amit mondani akartunk. A Swype tehát nem csak a hagyományos hardveres billentyűzet suta mása akart lenni, hanem lehetőséget látott abban, hogy a gombsor immár szoftver, és ezt valami innovatívra, hasznosra bevetni: a swype-olás gyors, egy kézzel-egy ujjal is használható, némi megszokási periódus után pedig nagyon kényelmes.

Az ötletet pedig mára szinte mindenki lemásolta, a swype-olás működik már a Google billentyűzetével, a Microsoft is bevezette azt a saját szoftveres gombsoránál a Windows Mobile-ban, a Play Store-ból és az App Store-ból letölthető, külső fejlesztésű billentyűzetek pedig szinte mind kínálják már ezt a funkciót.

Swype és a Galaxy S - OEM-eket szolgált ki a fejlesztőcsapat

A Swype nem mai gyerek, a szoftver például az első (!) Samsung Galaxy S-en (Android 2.1) előtelepítve érkezett - 2010-ben. Amikor a diktálós szövegbevitelről ismert Nuance 2011-ben felvásárolta a fejlesztőcsapatot, a Swype már az egyik úttörője volt a szoftveres billentyűzetek világának. A cég azonban még ezután is hosszú ideig a gyártói partnerségben hitt, "bolti", letölthető alkalmazásként csak 2013-ban jelent meg Androidra fizetős appként.

De mi lesz az adathalommal?

A nem-gyári billentyűzeteknek (és amúgy a gyáriaknak is) fontos, sokszor a létezésüket indokló funkciója az adatgyűjtés. Ez egyik oldalon abszolút érthető-jogos-logikus: a gépelési statisztikák birtokában maga a billentyűzet sokkal pontosabb lehet, mind a leütések megfelelő érzékelését, mind a prediktív bevitelt, mind az automata javításokat illetően. Ez felhasználói élményben pont az "autocorrect" kapcsán érthető meg: ahol a fejlesztő minimálisra szorítja az adatgyűjtést, ott a billentyűzet nem is találja ki hatékonyan, hogy "mit akart a szerző". A Swype lényege pedig ugye pontosan ez volt: a mintázatból kitalálni a megfelelő szót - ez adatgyűjtés, masszív felhasználói adathalom nélkül nem kivitelezhető.