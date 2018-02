2 gigabites letöltési tempót kínál a Qualcomm új csúcsmodemje

Szinte menetrendszerűen jelentette be legújabb rádiós csúcsmodemjét a Qualcomm. A Snapdragon X24 a szinte épp egy éve bemutatott X20-tól veszi majd át a stafétát, amelynél papíron 66,6 százalékkal magasabb, másodpercenként legfeljebb 2 gigabites letöltési sebességet, illetve 316 megabites feltöltési tempót ígér az erre felkészített LTE, azaz 4G hálózatokon. Ez új iparági rekordnak számít, ám nem ez az egyetlen ami miatt érdekes az X24. A chip ugyanis az első olyan hivatalosan bejelentett termék, amely 7 nanométeres csíkszélességgel készül. Az érdeklődők hamarosan megkapják az új modem első, korai példányait, amennyiben pedig a tesztelés jól halad, már év végén piacra kerülhetnek a végleges verzióval szerelt első termékek.

Az X24 a párhuzamosítás útján megy tovább, a modem ugyanis hétszeres vivő aggregációval (7x20 MHz) érheti el a rendkívül magasnak hangzó 2 gigabites (elméleti maximális) letöltést. Ezt a 4x4 MIMO egészíti ki, amit öt aggregált vivőn támogat az új modem, 12-ről 20-ra növelve a használható párhuzamos adatfolyamok (spatial stream) számát. Ezzel együtt a maximálisan elérhető feltöltési sávszélesség is javult, amihez a modem immár háromszoros vivő aggregációt (3x20 MHz) alkalmaz legfeljebb 256-QAM moduláció mellett, ezeket kihasználva érhető el a másodpercenkénti 316 megabites letöltés.

A tempó feltornászása mellett az 5G eljövetelének szellemében új technológiák támogatásával is gazdagodott a Snapdragon X24. A legfontosabb az ötödik generációs hálózatok szerves részét képző FD-MIMO (Full Dimension Multi-Input Multi-Output), amely a vertikális (elevation) mellett a horizontális beamformingot (azimuth) is támogatja, amellyel bizonyos földrajzi adottságok mellett jelentősen javítható a jelerősség. Az LTE fejlesztése egyébként nem véletlen, a szabvány az 5G hálózatok várhatóan 2020-as kereskedelmi indulásával nem válik hirtelen elavulttá, sőt: az LTE-alapú technológia lesz majd az 5G gerince, a szabványos mobilos frekvenciákon, 700-2600 MHz-es tartományban várhatóan ez a standard felel majd hosszabb távon is a kommunikációért.

Bár nem az X24 újítása, de a modem támogatja az LAA-t (Licensed Assisted Access) is. A technológia lehetővé teszi, hogy a Wi-Fi által (is) használt, szabadon hozzáférhető 5 GHz-es tartományokban (ISM-sávok) is elérhető legyen a szélessávú adatkapcsolat. A rádiós modem vivő aggregációval képes összefogni a szabványos LTE és az 5 GHz-es sávokat, amivel a Qualcomm tanulmánya szerint világszinten 90 százalékra növelhető a gigabites lefedettség, úgy, hogy az LTE frekvenciasáv(ok) oldaláról ehhez 20 helyett egy 10 MHz-es blokk is elég lehet, ami például a telített spektrumokban igazán hasznos.

Az egyelőre csak önálló (diszkrét) chip formájában létező Snapdragon X24 LTE a piacon lévő legfejlettebb, 7 nanométeres félvezetőgyártási technológiával készül (majd), vélhetően a TSMC üzemeiben. A bérgyártó személyéről a Qualcomm egyelőre nem beszélt, ugyanakkor a 7 nanométeres jelzésű eljárások mezőnyében a TSMC jár legelőrébb, a tajvani vállalat tervei szerint az idei év első felében indul a tömegtermelés. Ez elsősorban a Samsung számára lehet rossz hír, amellyel évek óta felel a Qualcomm modemeinek (és rendszerchipjeinek) gyártásáért.