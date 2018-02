Több mint 300 millió dollárért vásárolt be a LogMeIn

Komolyan rákapcsol az egységes kommunikációs és kollaborációs (UCC) piacán a LogMeIn, a magyar alapítású cég bejelentette, felvásárolja a utahi alapítású, egységes kommunikációs szolgáltatásokban (Unified Communications-as-a-Service, UCaaS) utazó Jive Communicationst. Az akvizíció során a LogMein a Jive-ért 342 millió dollárt fizet ki, illetve később további 15 millió dollár készpénzt, ha a tranzakciót követő két évben sikerül elérni bizonyos előre meghatározott - a cégek által nem részletezett - célkitűzéseket. Az üzlet várhatóan 2018 második negyedévében zárul le.

A bekebelezett Jive Communicatons központja Utah államban, egész pontosan Orem városában található, de a cégnek az Egyesült Államok más régióiban, illetve Kanadában és Latin-Amerikában is működnek irodái. A magánkézben lévő, kockázati tőkéből finanszírozott cégnek globálisan több mint 20 ezer ügyfele van. Utóbbiak legnagyobb része a nagyvállalatok köréből kerül ki. A tervek szerint a tranzakció lezárultával az immár önálló üzletággá alakult Jive Communications élén John Pope a jelenlegi vezérigazgató megőrzi majd pozícióját, és közvetlenül Bill Wagnernek, a LogMeIn vezérigazgatójának felel majd. A Jive az akvizícióval nagyon erős exitet tudhat maga mögött, hiszen ahogy a TechCrunch is kiemeli, a 2006-os alapítása óta nagyjából 31 millió dollárt kalapolt össze a befektetőktől - a LogMeIn pedig ennek több mint tízszeresét csengeti ki a cégért. A Jive lendületét elnézve persze az összeg nem indokolatlan, a cég saját előrejelzései alapján idén 20 százalékos növekedésre számít, miután tavaly is hasonló gyarapodást tudott letenni az asztalra.

Az akvizícióval a hazai alapítású vállalat kollaborációs portfóliója számottevően bővül majd: az olyan a LogMeIntől megismert termékekhez, mint a GoToMeeting, GoToWebinar, OpenVoice és join.me most a bekebelezett cég termékei is csatlakoznak, beleértve hang-, videó-, és contactcenter alkalmazásokat és mobilappokat is.

A LogMeInnek egyébként most sem kell szégyenkeznie kollaborációs portfóliójának teljesítménye kapcsán, az ugyanis havi mintegy 25 millió felhasználót, 7 millió megbeszélést és 15 millió órányi konferenciát szolgál ki. Az UCC szegmens egyébként tisztességes tempóban növekszik, nem csoda, hogy abból a magyar gyökerű cég is igyekszik minél nagyobb szeletet kihasítani. A piac mérete 2017-ben már 33,8 milliárd dollárra rúgott, a LogMeIn becslése szerint ebből mintegy 25 milliárd dollár számít kiaknázható piaci lehetőségnek.

A vállalat az utóbbi időben nem fogta vissza magát a felvásárlások terén, a Citrix GoTo gigafelvásárlást, illetve az összeolvadás kikristályosodását követően tavaly nyáron a chatbotokat fejlesztő izraeli Nanorepet is megvette, 45 millió dollárért. A cégnek van is miből költenie, ahogy az tavaly év végéhez közeledve kiderült, a GoTo integráció miatti döcögést követően a vállalat lényegében nyomtatja a pénzt, 2017 végére megsokszorozta az összeolvadás előtti bevételét.