Egy kis lépést tesz egymás felé a G Suite és az Office

Mostantól többféle fájltípushoz is lehet hozzászólásokat fűzni a G Suite Google Drive dokumentumaiban, köztük a feltöltött Microsoft Office anyagokhoz, a PDF-ekhez és a képekhez is. A korábbiakkal ellentétben ehhez nem kell konvertálni a fájlokat a Google szöveg-, táblázat-vagy prezentációszerkesztőjének megfelelően, hanem az eredeti fájlokba is be lehet írni a megjegyzéseket - írja a Google blogja. A megtekintő képernyőre (Drive preview pane) írt észrevételekre, feladatkiosztásokra vagy megemlítésekre tudnak azok is válaszolni, akiknek nincs G Suite hozzáférésük, és ez egy igazán lényeges pont. A két cégnek tehát végre sikerült valamennyire közelíteni egymáshoz az általuk fejlesztett termékek felhasználóit.

Így nem feltétlen kell például a két különböző terméket használó ügynökségeknek és megrendelőknek előfizetni a Microsoft Office-ra, G Suite-ra vagy akár Acrobat Readerre egyaránt (legalábbis emiatt), a dokumentumokhoz fűzött megjegyzések követhetők lesznek konvertálás nélkül. Bár az észrevételek írása nem olyan gördülékeny mint ha chatelni is lehetne, de legalább a fájlok folyamatos emailes küldözgetését és átalakítását el lehet kerülni az új fejlesztéssel - mutat rá a TechCrunch.

Ettől függetlenül a korábbi módszer továbbra is működik, hogy ha a felhasználó feltölt egy Office dokumentumot a Drive-ba, akkor konvertálhatja Docs, Sheets vagy Slides formába. Továbbá az is lehetséges, hogy a felhasználó az Office Compatibility Mode (OCM) segítségével szerkeszti a Microsoft fájlt, teljes konvertálás nélkül. Az új funkcióval pedig egyáltalán nem is kell konvertálni ahhoz, hogy megjegyzéseket lehessen fűzni a dokumentumhoz.

A kezdeményezés az Office és a G Suite közti nagyobb "átjárhatóságra törekvés" része, mint amilyen például az Outlookba integrálható Drive kiegészítő is, amellyel az emailben érkező csatolmányt közvetlen a Drive-ba lehet menteni. A két vállalat termékei ugyan versenytársai egymásnak, de a felhasználók megtartása és esetleges bővítése érdekében együttműködni is hajlandók egymással (coopetition). A Google csak néhány éve lépett be a vállalati produktivitást segítő termékek piacára, ahol a Microsoft már régóta megvetette a lábát, ezért a keresőóriásnak kevésbé sikerült átcsábítani főleg a nagyvállalati felhasználókat a saját termékeihez, így az ilyen együttműködésekkel tud közelebb kerülni a vállalatokhoz, vagy legalább elérni, hogy a felhasználóinak ne kelljen felváltva Office-t is elővenni a megjegyzések írása miatt.