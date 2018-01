Androidon is elrajtolt a ProtonVPN

Androidos VPN-t indít a ProtonMail, a svájci titkosított emailszolgáltatás az asztali ProtonVPN nyári rajtja után most okostelefonon is elérhetővé teszi privát böngészést lehetővé tevő megoldását.

A szolgáltatás ingyenes és többféle fizetős konstrukcióban is elérhető, előbbinél ráadásul a cég bejelentésében igyekszik hangsúlyozni, tényleg ingyenes verzióról van szó. Ez azt jelenti, hogy annál az alkalmazás nem dobál fel reklámokat, nincs adatforgalmi korlát vagy sávszélességbeli megkötés - ami pedig a VPN-ek esetében talán a legfontosabb, a cég nem értékesíti az ingyenes konstrukció felhasználóinak böngészési adatait, vagy még rosszabb esetben telepít malware-t azok készülékeire. Utóbbi, ahogy a cég is kiemeli mára sajnos meglepően gyakorivá vált, az ausztrál CSIRO (Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation) kutatóintézet tavaly közzétett vizsgálata alapján az androidos VPN appok mintegy 38 százaléka tartalmaz valamilyen kártevőt. A ProtonVPN tehát ígérete szerint biztonságos, a szolgáltatás működtetését pedig a cég teljes egészében a fizetős csomagokból érkező bevételből finanszírozza.

Az ingyenes konstrukció tehát a vállalat ígérete szerint nem jár az apró betűs részben feltüntetett, vagy egyenesen eltitkolt hátrányokkal, a fizetős csomagokhoz képest persze vannak gyengéi: a megoldással csak három országba helyezhetjük át online jelenlétünket, illetve egyetlen eszközön használhatjuk a szolgáltatást. Ezzel szemben havi 4 dollárért már a ProtonVPN-ben elérhető összes, azaz 14 országon is keresztülcsatornázhatjuk az adatforgalmat, akár két készülékről.

A 8 dolláros modell öt eszközre emeli ezt a számot, valamint a cég Secure Core megoldását is hozzácsapja a csomaghoz, amely a hálózatról való kilépés előtt több belső szerveren is átvezeti a kapcsolatot, így az olyan esetleges támadók elől is elfedve a felhasználó eredeti IP címét, akik valahogy hozzáférést szereztek a ProtonVPN kilépőszerverének információihoz. A megoldás a Tor hálózat felépítésére emlékeztet - amelyhez ez a díjcsomag ugyancsak hozzáférést enged. A legnagyobb, havi 24 dollárért elérhető pakk mindezt 10 eszközös használattal spékeli meg, illetve azzal az előfizető a teljes ProtonMail Visionary csomagot, azaz a biztonságos email szolgáltatás legnagyobb konstrukcióját is megkapja.

A ProtonVPN asztali verziója egyébként még júniusban rajtolt, négy hónapos béta időszak után - a megjelenést követően azonban akkora volt az érdeklődés az ingyenes csomag után, hogy a cégnek várólistát kellett bevezetnie, végül pedig csak szeptemberben tudta ismét korlátlanul megnyitni a regisztrációt. A VPN egyébként 14 országban összesen 112 szerverrel dolgozik, és az összes hálózati forgalmat AES-256 titkosítással védi, illetve 2048 bites RSA kulcsokat használ.

A szolgáltatás az OpenVPN protokollra épít, továbbá nem csak műszakilag, de jogi oldalról is védi a felhasználók adatait. Miután ugyanis a cég székhelye Svájcban található, arra a helyi személyes adatvédelmi törvények vonatkoznak, amelyek globálisan a legszigorúbb hasonló szabályozások közé tartoznak. Mindezek mellett az országra sem az EU, sem pedig az Egyesült Államok törvénykezése nem terjed ki. Érdekesség továbbá, hogy a vállalat a fizikai biztonságot sem aprózza el: a szolgáltatás kritikus infrastruktúrája egy korábbi svájci katonai bunkerben található, egy kilométerrel a föld alatt - de az izlandi szerverek is egy korábban katonai bázisként használt komplexumban találhatók, a svédországi infrastruktúrának pedig egy föld alatti adatközpont ad otthont.