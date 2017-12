Kipróbáltuk: Logitech MX Ergo és Craft

Régóta érintetlen területre merészkedett vissza a Logitech új, MX Ergo egerével, a gyártó ugyanis hanyattegereinek feltámasztását tűzte ki célul. A vállalkozás azért kifejezetten merész, mert egy erősen rétegpiacot célzó termékről van szó, ugyanakkor jól látszik, hogy az igény nem tűnt el teljesen a trackball beviteli eszközökre, amit a Kensington termékportfóliója is jól mutat. Persze kérdés, hogy van-e helye még a professzionális eszközöket kínáló cég mellett a Logitech-nek a piacon. Ha pedig már lúd legyen kövér, a szokatlan egér mellé egy szokatlan billentyűzetet is szemügyre vettünk. Ez a cég szeptemberben bemutatott Craft modellje, amelynek különlegessége, hogy a vékony profilú eszköz bal felső sarkára egy testreszabható funkciókat kínáló, forgatható tárcsa is került.

Újratanuljuk a kurzorkergetést

Az MX Ergo, a hanyattegerekhez nem szokott felhasználóknak rendhagyó kialakítás dacára azért tartogat ismerős elemeket, a gyártótól megszokott formavilág itt is visszaköszön - kis túlzással elmondható, hogy az egér olyan, mint ha egy simára csiszolt MX Master jobb oldalára csaptak volna rá egy kezelőgolyót. Az egeret a cégtől megszokott módon kis USB-s vevőegységgel, illetve ahol rendelkezésre áll, beépített Bluetooth-on keresztül is párosíthatjuk a számítógéppel. Beállításait a gyártó weboldaláról letölthető Logitech Options appban végezhetjük el, amelyben az összes, a cégtől származó, utóbbi pár évben megjelent kiegészítő összegyűjthető és kezelhető - így az említett Craft billentyűzet is gyorsan felsorakozott az elérhető készülékek listáján a párosítást követően. Az eszközök esetében természetesen a vezetékes használat (és töltés) lehetősége is adott, a mellékelt kábellel - ez az MX Ergónál microUSB, a Craftánl USB-C aljzattal operál.

Miután megadtuk a mutatósebességet, munkába is állhat az egér. Hanyattegeret eddig csak távolról látott felhasználóként a legnagyobb félelem az volt, hogy a kurzor célba juttatásához sokat kell majd a hüvelykujjat felemelni a trackball tekergetéséhez, ugyanakkor ez lényegében csak akkor fordult elő, mikor az egérmutatónak két monitor teljes szélességét kellett átszelnie - sőt a tesztidőszak végére kifejezetten megtetszett, hogy a mutatót egy-egy határozott lökéssel vagy "pöcköléssel" el lehet küldeni a kiszemelt helyére.

Használatbavétel előtt a kurzor precíz mozgatásával kapcsolatban is voltak kételyek. Ez alapesetben sokszor valóban nem triviális feladat, ugyanakkor ez a nehézség szerencsére a Logitech mérnökeinek is eszébe jutott, a navigációs golyó fölött ugyanis az MX Ergón egy "precíziós mód" gomb is helyet kapott, amely jelentősen lecsökkenti a kurzor sebességét, így megkönnyítve a kiemelten pontos, néhány pixelnyi mozgást igénylő feladatokat. Az egéren emellett dedikált "vissza-előre" gombokat is találunk, illetve a görgő fölött egy további billentyűt is helyet kapott, ezzel váltogathatunk az egérhez csatlakoztatott eszközök között, a készülék ugyanis - akárcsak a Logitech több más egere és billentyűzete - egyszerre legfeljebb három számítógéppel (vagy mobileszközzel) párosítható. Említést érdemel még, hogy a görgővel nem csak fel és le navigálhatunk, az oldalirányban is dönthető - illetve hogy a Logitech Options appban az egér minden gombjának funkciója testreszabható.

Mindezek mellett az egér egyik fontos megkülönböztetőjegye a nem túl népes konkurenciával szemben, hogy dőlésszöge állítható, így a hagyományos, vízszintes helyzethez képest 20 fokkal megdöntve is használható. Bár valószínűleg egy jó adag egyéni preferencia kérdése is, hogy melyik pozícióban kényelmesebb az MX Ergo hosszú távon, személyes tapasztalataink alapján a döntött pozíció sokkal komfortosabb, sőt, a dőlésszög akár még nagyobb is lehetne. A teljes komfortérzethez egy csuklótámasz azért még elfér az egér mögé, de azért nem "küldetéskritikus" kiegészítő.

MX Ergo sum

A hanyattegér a "műfajban" hozzánk hasonlóan tapasztalatlanok számára egészen furcsa koncepciónak tűnt a használat kezdetén, az első egy-két órában az ember minduntalan mozgatni kezdi, és kell egy-két pillanat míg rájön, hogy miért nem mozdul vele együtt a kurzor is a kijelzőn. Fél nap alatt azonban gond nélkül megszokható az egérgolyós navigáció, egy szűk hét leforgása alatt pedig sikerült határozottan megszeretni az MX Ergót.

Ebben olyan egyszerű szempontok is szerepet játszottak, mint hogy az készüléknek egyszerűen kevesebb helyre van szüksége az asztalon, hiszen míg egy hagyományos egérnek kell egy átlagos egérpadnyi terület, amelyet használat közben bejárhat, az MX Ergo ugyanis nem megy sehova, fix pozícióban használhatjuk. A dönthető kialakítás is nagyságrendekkel nagyobb kényelmet biztosított, mint egy hagyományos irodai egér esetében, illetve a készülék matt, enyhén gumis bevonata is kellemes fogást ad, persze az kérdés, hogy utóbbit néhány hónap, netán egy-két év rendszeres használat mennyire viselheti meg. Mindent egybevetve ugyanakkor a rendhagyónak tűnő koncepció végül nagyon kellemesnek bizonyult, kényelem tekintetében mindenképp pozitív csalódás a Logitech új hanyattegere. Noha talán a játékosokat leszámítva mindenkinek ajánlható az MX Ergo, az eszköz itthon 35 ezer forintos ára nem teszi azt egyértelműen vétellé, a felhasználói élmény alapján azonban kétség kívül helye van a készüléknek a prémium kategóriában.

Craft: van benne elég kraft?

Ami az ugyancsak vezeték nélküli Craft billentyűzetet illeti, annak fő megkülönböztető jegye a bal felső sarokba biggyesztett tárcsa, amely különböző alkalmazásokban különböző funkciókat vehet fel. Ez a kontextuális képességpaletta nagy könnyebbséget jelenthet a bejáratott, minden nap használt alkalmazásoknál - sok szoftverhez a Logitech letölthető tárcsaprofilokat is kínál, így az Office és Adobe termékek jelentős részénél is egyedi funkciók társulnak hozzá, de a böngészőkben is bevethető, ahol a megnyitott lapok között válthatunk vele. Mikor épp nem valamelyik támogatott alkalmazást használjuk, egyes rendszerfunkciók is vezérelhetők a tekerőgombbal, mint a triviálisnak számító hangerő vagy a kijelző fényereje.

A Logitech társalkalmazásában természetesen a tárcsa funkcióit is lehetőség van testreszabani, hogy például alapértelmezetten a hangerőt állítsa, netán a Windows 10 virtuális asztalai között váltogathassunk vele. A gombhoz egyébként egy-egy kontextusban egyszerre három funkció rendelhető, egy a tekeréshez, egy megnyomáshoz, egy pedig a lenyomva eltekeréshez. Kifejezetten prémium érzést kelt egyébként, hogy a tárcsa elforgatásának érzete a különböző funkcióknál változik, egyes esetekben akadálytalanul fordul, máskor fokozatosan tekerhető, "racsnis" módba ugrik át. Ugyancsak hasznos a billentyűzet automatikus háttérvilágítása, amely a felhasználó kezének közeledtére magától bekapcsol, igazodva az aktuális fényviszonyokhoz. Ennek implementációja ugyanakkor sajnos távol áll a tökéletestől, amennyiben ugyanis nem zár be kellően nagy szöget a tekintetünk a klaviatúrával, akkor a billentyűk formatervének sajátossága miatt a réseknél kiszökő fény akár zavaró is lehet.

Utóbbinak további, negatív hozadéka, hogy a gépelés élménye sem emeli ki a tömegből a Craftot, a billentyűút lehetne egy hajszállal hosszabb, illetve a gombok is fejthetnének ki egy leheletnyivel több ellenállást a leütéseknél - ez ugyanakkor ismét szubjektív, elképzelhető hogy akad, akinek épp a "puhább", leginkább a mai notebookokéhoz hasonló klaviatúrákkal kényelmesebb a munka. A Craftban egyébként egy fixen beépített Lítiumion-akkumulátor biztosítja a tápellátást, amely nagyjából mindössze egy hetes üzemidőt nyújt.

A billentyűzet tehát elsősorban azoknak válhat hasznára, akik egy, de lehetőség szerint inkább több szoftvert is napi rendszerességgel, professzionális szinten használnak a Craft által támogatott alkalmazások közül. Nekik a tárcsa funkcionalitása átrajzolhatja és akár meg is könnyítheti a munkamenetet, mezei, böngészős-szövegszerkesztős irodai munka közben ugyanakkor nem ad eget rengető pluszt a hardverelem. Utóbbi környezetben kapóra jött volna egy billentyűbe épített ujjlenyomat-olvasó (Windows Hello támogatással), azonban ez valamiért sajnos kimaradt a csúcsklaviatúrából. Ennek valószínűleg nem a minél kedvezőbb árazás volt az oka, a Craft ugyanis hazánkban már-már elképesztő, 64 ezer forintos árcímkével került piacra, amely összeg létjogosultságára mindez idáig nem találtunk megfelelő indokot.