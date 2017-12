Záródnak az ajtók a Chrome appok előtt

Korábbi ígéretének megfelelően eltüntette a Chrome Web Store-ból a Chrome appokhoz vezető utat a Google, így többé nem lehet alkalmazásokat letölteni Windows, Linux, vagy macOS alatt. A korábban feltelepített alkalmazások még használhatóak, azonban a Google ezek dugóját is hamarosan kihúzza a falból, valamikor jövő év első negyedévében teljesen működésképtelenné válnak a meglévő appok. A Chrome Apps azonban nem tűnik el teljesen, a Google Chrome OS-exkluzív funkcióként megtartja azokat, legalábbis egyelőre. Nem lenne meglepő ugyanakkor, ha idővel még Chrome OS-ről is eltűnnének az említett alkalmazások, hiszen a Google a közelmúltban hozta el az androidos szoftverek támogatását a rendszerre, utóbbiak pedig a Chrome-os appokénál jóval kiterjedtebb, ráadásul a mobileszközökről már jól ismert ökoszisztémát hoznak, amelyben a felhasználók nagy része már otthonosan mozog.

A tavaly augusztusi közlemény szerint a lépés legfőbb oka, hogy a Chrome appok által kínált különféle funkciókhoz ma már nem kell feltétlenül a Google platformjára támaszkodni, miután mára felzárkóztak a felhasználói igényekhez azok a webes technológiák, amelyek hiányosságait a böngészőre építő alkalmazásplatform volt hivatott pótolni. Ugyancsak vastag szöget jelentett a koporsóban, hogy a kezdeményezés a Chrome böngésző felhasználói között finoman szólva sem vált túl széles körben elterjedtté, a cég szerint máig a Windows, macOS és Linux rendszereket használók nagyjából mindössze 1 százaléka használja aktívan a Chrome appokat.

A vállalat korábban azt javasolja a fejlesztőknek, hogy a minél előbb kezdjék meg a Chrome-os alkalmazásaik webes migrációját. Ennek ellenére továbbra is előfordulhatnak olyan alkalmazások, amelyek funkcionalitását a webes alternatívák egyelőre nem tudják megfelelően visszaadni, ezek fejlesztőit a cég arra bátorította, hogy jelezzék igényeiket, a keresőóriás pedig ennek megfelelően alakítja majd a kiadásra váró, új funkciókat hozó API-k prioritásait - a vállalat addig is olyan alternatívákat ajánl az appkészítők figyelmébe, mint az ismert Chrome-kiegészítők vagy az Electron, netán NW.js platformok. Eközben a Chrome Apps kiváltására szintén alkalmas progresszív webappok (progressive web apps, PWA) egyre nagyobb figyelmet kapnak a Google-ön belül, a Chrome androidos kiadása már támogatja a technológiát, amelyet korábbi ígéretek szerint több más cég mellett a Microsoft és az Apple is elhoz majd.

A keresőóriás nagyjából négy éve indította el Chrome alkalmazásokat, amelyek olyan, akkor böngészőből még normál weboldalakon keresztül nem elérhető funkciókat tettek elérhetővé, mint az értesítésküldés, az offline munka vagy épp a dedikált hardverekhez való csatlakozás. Fontos megjegyezni, hogy az appok eltűnése nem érinti az ugyancsak a Chrome Web Store kínálatát képző bővítményeket, így azokat továbbra is zavartalanul lehet telepíteni a Google népszerű böngészőjéhez.