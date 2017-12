Milyen szempontok alapján választanak munkahelyet a fiatalok?

Fiatalok körében végzett felmérést a PwC Magyarország arról, hogy milyen szempontok szerint találnak vonzónak egy munkahelyet. Az idén végzett kutatás közel 13 ezer fiatalt kérdezett meg online kérdőíves módszerrel. Az eredményeket Bencze Róbert, a vállalat HR tanácsadási üzletágának igazgatója ismertette a Codecool zártkörű minikonferenciáján, melynek során külön kitért az IT iparágat megcélzó fiatalok nézeteire. Megfogalmazása szerint az eredményeket úgy szeretné a cég használni, mint egy fogyasztói szegmentációs adatbázist, azaz a HR-nek igyekszik segíteni megérteni a toborzás célcsoportját, a vállalaton belül és más partnereknél egyaránt.

A gazdasági tanácsadó cég is tapasztalja, hogy míg "korábban sorban álltak a jelentkezők, addig ma a töredékük jelentkezik", ezért az adatok alapján próbálja megérteni, hogy mi fontos a generáció számára. A munkáltatói értékajánlatot (employee value proposition vagy röviden EVP) az eredmények alapján alakítja ki a cég, az igazgató megjegyzése szerint ezek akár személyre szabott ajánlatok is lehetnének, mert míg a 30 alatti fiataloknak a plusz szabadnapok fontosabbak, addig a 40 felettieknek már inkább a nyugdíj-előtakarékosság. Ez azért is lényeges, mert a munkaerőhiány miatt a toborzással szemben kezd felértékelődni a megtartás. A 16-26 év közöttiek körét vizsgáló kérdőív 36 különböző tényezőre kérdezett rá ennek kapcsán.

Ezek alapján a 16-26 év közötti fiatalok körében a legfontosabb, hogy a rugalmas munkavégzésre térben és időben is legyen lehetőség, vagyis hogy a jelentkező bárhonnan és bármikor dolgozhasson. A második legfontosabb a munkakörnyezet és a munkatársak, és csak a harmadik helyen szerepel a javadalmazás, ezen belül is az alapbér. A listából összességében kiemelkednek még a fejlődéshez szükséges elemek, amelyekből a bér is következik, tehát a fejlődési lehetőséget a munkahelyen nagyon fontosnak tartják a fiatalok.

Ellenben a legkevésbé népszerű elemek közé tartozik a munkáltató neve. A HR igazgató szerint ez hatalmas változást jelent a korábbiakhoz képest, és így az állásbörzéken a vállalatoknak már nem érdemes hatalmas logókkal megjelenni. Arra viszont nem kérdezett rá a kérdőív, hogy a fiatalok mekkora céghez szeretnének jelentkezni, így előfordulhat, hogy a nagyvállalat és a startup közt számít a különbség. Szintén kevésbé érdekli a 16-26 év közöttieket elhelyezkedés szempontjából a cég társadalmi felelősségvállalása, amely a 36 elemből álló listán a 33. helyen végzett.

Az iparági szektorok közül a legtöbb fiatal jelenleg a pénzügyi területet választaná, de magas arányban jelenik meg emögött az informatika (1592 válaszadóval), a kutatás-fejlesztés és a marketing. Pontos listát nem mutatott az előadó, de ezek szerint az egészségügyi, jogi, oktatási vagy agrár terület nem szerepel a dobogón. A kérdőív kitöltőinek 60 százaléka budapesti, de 90 százalék tudná elképzelni a munkát a fővárosban. Természetesen a külföldi munkavállalás igénye is magas, a megkérdezett fiatalok 87 százaléka tartja lehetséges opciónak, de 30 százalék feletti azoknak az aránya, akik biztosan szeretnének külföldön dolgozni a jövőben a karrier és a fejlődési lehetőség miatt.

Fontos különbség az IT területre és más területekre készülő fiatalok között, hogy az innovatív technológia használata sokkal fontosabb minden másnál a munkával kapcsolatban. Olyannyira fontos ez a kérdés, hogy más szempontoktól is elveszi hangsúlyt, mint például a munka változatossága. Az érdekes és kihívást rejtő munkavégzés viszont még így is fontosabb az alkalmazott technológiánál.

Kevésbé tér el az informatikusnak készülő fiatalok véleménye a munkakörnyezettel kapcsolatos kérdésekben - számukra valamivel kevésbé fontos az átlaghoz képest, hogy kikkel kell majd együtt dolgozniuk, viszont a fizikai környezet annyival lényegesebb. Ezen a kérdéskörön belül pedig minden megkérdezett számára a szervezeti kultúra a legkevésbé fontos. Szintén valamivel kevesebb értéket kapott a a csapatmunka és együttműködés az IT területre készülő fiataloktól, de még így is a legmagasabb helyen áll a vállalati reputációt és kultúrát vizsgáló kérdések közt. Azonban a második legfontosabb, és az átlagnál nagyobb értéket elérő szempont, hogy az informatikusnak készülő fiatalok szeretnének lehetőséget kapni megosztani a saját ötleteiket és innovatív megoldásaikat.

Metodológia

A fiatalok munkaválasztási szempontjait felmérő PwC-kutatás a 16-26 év közötti generáció körében készült, nem reprezentatív online kérdőíves felmérés formájában. A bemutatott adatok a 2016. december és 2017. április közötti időszakot foglalják össze, de a felmérést a cég folytatólagosan tervezi. A 13 ezer válaszadó nagyjából háromnegyede a közösségi médián keresztül érte el a kérdőívet, míg a többi fiatal diákszervezeteken keresztül.

Az adatbázis szűrhető szűkebb korcsoportokra, lakóhelyre, munkavégzés tervezett helyére, képzettségre és iparági érdeklődésre. Információink szerint a kutatók nem vizsgálták a reprezentativitást a változók mentén, de a minta méretéből adódóan óvatosan lehet következtetéseket levonni a vizsgált generációról. A kérdőív 36 tényezőre kérdezett rá, hogy a fiatalokat milyen szempontokat terveznek figyelembe venni az elhelyezkedéshez. A vizsgálatot a kutatók relatív referenciaelemzéssel végezték, tehát egymáshoz viszonyították az elemeket, nem pedig egy előre megadott értékhez.