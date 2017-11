Frissül a Google Maps megjelenése

Megújul a Google Maps kinézete, amellyel a vállalat az általa fontosabbnak ítélt információkat igyekszik kiemelni, mint például közlekedési útvonalakat, megállókat és vendéglátóegységeket - áll a Google hivatalos blogbejegyzésében. Az alkalmazásba a helyszínek adatait és értékeléseit jellemzően a felhasználók viszik fel a Helyi Idegenvezetők programban, méghozzá a legutóbbi közlemény szerint havi 700 ezer új hellyel bővül a térkép. Ezenkívül a szolgáltatásnak pontos információi vannak arról is, hogy a felhasználók melyik helyen mennyi ideig tartózkodnak, illetve jellemzően milyen útvonalakat választanak, és ez alapján egyre pontosabb az ajánlórendszer.

"Ahogy az utakat lezárják, az üzleteket kinyitják, vagy éppen egy helyi esemény történik a szomszédodban, látni fogod a térképen. Ha létrehozol egy találkozót a Google Calendarban, a foglalásodról értesítőt kapsz Gmailben vagy hozzáadsz egy éttermet a kívánságlistádhoz, a Google Maps arra is reagálni fog. Új megjelenést adunk a térképnek, hogy jobban illeszkedjen a saját világodhoz." - írja a közlemény.

Egyrészt a Google Maps mostantól jobban kiemeli a navigációs útvonalakhoz tartozó információkat, tehát vezetés közben a benzinkutakat, vonatozásnál (és Volánbuszoknál?) az állomásokat vagy tömegközlekedésnél a megállókat. Ezzel párhuzamosan pedig a teljes térképen újfajta színezés és ikonok fognak megjelenni, amelyekkel a fejlesztők szerint a keresett helyek könnyebben megtalálhatóak lesznek.

Minden kategóriához egy külön színkód tartozik, mint például az egészségügyi intézményekhez (piros), szabadidős helyekhez (zöld), éttermekhez (narancssárga) vagy a közlekedéshez (kék). Ezen belül pedig az ikonok különböztetik meg az alkategóriákat, úgy mint a szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó parkokat, hegyeket, állatkerteket, horgásztavakat vagy sátorozó helyeket. A Google szerint ezzel a változással egyszerűbb lesz megtalálni a helyeket, például ha valaki újonnan érkezik a városba és kávézót keres, akkor legközelebbi narancssárga ikont kell megnéznie.

Főbb színkódok a Google Mapsen

A frissítés több lépcsőben fog megérkezni mindenkihez a következő napokban vagy hetekben. A bejegyzés alapján a frissítés elsősorban mobilosnak tűnik, de minden bizonnyal az asztali változatban is jelentkeznek a változások. A Google Maps mellett pedig frissülnek a kapcsolódó Google termékek is, úgy mint az Assistant, a Search, az Earth és az Android Auto. Később, "idővel" pedig a Google Maps API-ján keresztül kapcsolódó alkalmazásokban, weboldalakon és más szolgáltatásokban is az új stílust lehet majd látni.

Egyelőre a felhasználóknak még nem egészen sikerült megbarátkozni az újdonságokkal, az eddigi visszajelzések szerint nehezen kezelhető és átláthatatlan a kinézet a sok ikonnal és színnel. Ennél is fontosabb problémának tűnik, hogy a frissítéssel a térkép nem kombinálja a különböző közlekedési eszközökhöz tartozó információkat, tehát például autós módban nem emeli ki a pályaudvarokat vagy gyalogos módban a benzinkutakat, pedig elképzelhető, hogy az utazónak éppen az a célpontja. A visszajelzések alapján a Google fejlesztői remélhetőleg átgondolják a felvetett problémákat, és tovább javítják a térképet.