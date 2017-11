Megveszi a Titanfall fejlesztőjét az EA

Felvásárolja az EA a Respawn Entertainment független fejlesztőstúdiót - utóbbi a Titanfall sorozat létrehozójaként vált híressé. A tranzakció értéke 455 millió dollár, egész pontosan ez az elméleti maximum. Első körben az EA 151 millió dollárnyi készpénzt és 164 millió dollárnyi részvényopciót ad a Respawn tulajdonosainak, további 140 milliót pedig akkor fizet ki, ha a cég elér bizonyos, előre meghatározott pénzügyi mérföldköveket. Ez utóbbi általánosnak számít a felvásárlásoknál, azt szolgálja, hogy a megszerzett cég vezetői ne kényelmesedjenek el, hanem továbbra is aktív növekedésre törekedjenek.

A Kotaku értesülése szerint nem véletlen, hogy az EA lecsapott a Respawnra, a fejlesztőstúdióra ugyanis a koreai Nexon is ajánlatot tett, ezzel az EA lépéskényszerbe került. Az értesülés szerint a Nexon több, mint 400 millió dollárt ígért, az EA-nak azonban elővásárlási opciója volt, amit végül le is hívott a cég, így a Titanfall franchise is hozzá került. A Nexon egyébként a Titanfall mobilos verziójának kiadója, így a Respawn fontos partnere. Érdekes kérdés, hogy ez az üzleti viszony fennmarad-e a felvásárlás után, vagy ezt a tevékenységet is átveszi idővel az EA.

A hírek szerint egyébként nem (elsősorban) a Titanfall franchise miatt csapott le az EA. A Respawn fejleszti ugyanis a következő Star Wars játékot, az EA pedig nem szerette volna, ha ez a Nexonhoz kerül. A Star Wars univerzum exkluzív jogai az EA-nél vannak, a cég belátása szerint licenceli azt külső fejlesztőknek, így a Respawnnak is. Ha a cég más kézbe került volna, az veszélybe sodorta volna a játék fejlesztését, így viszont minden sínen marad.

A felvásárlás pikantériája, hogy az EA mindössze néhány napja zárta be egyik leány-stúdióját, a Visceral Gamest, a Dead Space készítőjét. Ez a csapat szintén egy Star Wars játékot fejlesztett, annak a projektnek azonban jelen állás szerint vége van. Az a cím egy kimondottan történetcentrikus játék lett volna, az akkor kiadott közlemények szerint ez nem passzolt a vásárlók elvárásaival, így a fejlesztés teljes rebootot kapott, az alapoktól újragondolt koncepció mentén.

Egyedi partneri viszony volt

Ahogy az Ars Technica kiemeli, a felvásárlás véget vet az EA-Respawn különleges kapcsolatának. A 2010-ben rajtolt partnerség ugyanis az EA Partners program része, ebben a fejlesztőstúdió a kiadótól szinte teljesen független maradt, rendelkezik a saját szellemi tulajdonával és annak jövőjébe se enged beleszólást a kiadónak. Ez a kreatív szabadság és függetlenség nem egészen általános a játékiparban, a bejelentéskor ez egészen úttörő konstrukciónak számított. A felvásárlással ez a függetlenség nyilván módosul, érdekes kérdés, hogy a jövőben az EA mekkora mozgásteret hagy a fejlesztőcsapatnak.