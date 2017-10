Frissítve: A UPC és a Telekom is növeli a vezetékes net tempóját

Frissítés: cikkünk megjelenését követően a UPC Magyarország hivatalosan cáfolta, hogy 1 Gbps sávszélességű internetcsomagokat vezetne be a közeli jövőben.

Egy-két héten belül a Magyar Telekom és a UPC is megemeli a vezetékesinternet-portfólióval elérhető legnagyobb le- és feltöltési sebességet - tudta meg a HWSW különböző forrásokból. Előbbi az index.hu spekulációja szerint az optikai területeken jelenleg elérhető 1 Gbps letöltési tempót növeli majd a duplájára, azaz 2 Gbps-re, míg a UPC várhatóan a Fiber Power 500-as csomagot turbózza fel, vagy vezet be helyette másik konstrukciót, mellyel a letöltési plafon 1 Gbps-re nő.

Az index.hu szerint a 2 Gbps sávszélességű telekomos netcsomagok érkezésére bizonyíték lehet, hogy a szolgáltató ügynöksége nemrég regisztrálta a 2gb.hu és a 2giga.hu domaineket. A lap kérdésére emellett a Telekom illetékesei megerősítették, hogy a szolgáltató gondolkodik a nagyobb sebességű díjcsomag(ok) bevezetésén. A HWSW úgy tudja, hogy a portfólió megújítása a jövő héten meg is történik majd, várhatóan november 2-től már elérhetők lesznek a jelenlegi csúcssebesség dupláját kínáló kapcsolatok azon háztartások számára, melyek FTTx-lefedettségi területen találhatók.

Ezzel vélhetően a Telekomnál lehet majd a leggyorsabb lakossági/KKV internetelőfizetést megkötni Magyarországon (1 Gbps sávszélességű csomagot mindazonáltal jóval korábban kínált már a DIGI), más kérdés, hogy ekkora sávszélesség kihasználásához egyszerre több, kifejezetten nagy forgalmat generáló eszközre van szükség. A Telekom egyébként nemrég frissítette kliensoldali eszközparkját (optical network terminal, azaz ONT), a Huawei berendezéseit FTTx-területen a Sagemcom gigabites ethernettel és 802.11ac-s Wi-Fi -vel felvértezett termináljai váltották.

A Telekom mellett a UPC Magyarország is készül a sávszélesség emelésére, részben a szeptemberben megújult új márkastratégiába, márkaimázsba illesztve. A Liberty Global tulajdonában álló cég éppen tegnap tartott sajtóbeszélgetést a folyamatosan gyorsuló hálózatokról, valamint az ebből eredő társadalmi/üzleti előnyökről. Bár a beszélgetés alapjául szolgáló kutatás a "gigabites társadalmakról" szólt, a UPC jelenleg is a 2014-ben bevezetett Fiber Power 500-as díjcsomaggal kínál maximum 500 Mbps letöltési tempót. A márka megújításakor a legolcsóbb, legkisebb sávszélességű díjcsomagok már el is tűntek a portfólióból (jelenleg a belépő szintű internetelőfizetés a Fiber Power 120 a cégnél), most pedig információink szerint jöhet a UPC-nél is a gigabites vezetékes net.

A szolgáltató által használt EuroDOCSIS 3.0 technológia mindehhez már jóval korábban megadta az alapot, a UPC már 2011-ben demózta a gigabites kábelnetet, ám mostanra vált csak széles körben elérhetővé az a kliensoldali technológia, eszközpark, mellyel a gigabites sebesség stabilan és tartósan biztosítható. A cég a gigabites nethez alighanem a tavaly debütált Connect Box modemet telepíti majd (új létesítéseknél eleve már csak ezeket az eszközöket viszik ki a szerelők), mely a gigabites ethernet portok mellett 802.11ac szabványú Wi-Fi-t is kínál.