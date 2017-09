Hivatalosan is a Kubernetes mellé áll az Oracle

Bejelentette az Oracle is a csatlakozását a Cloud Native Computing Foundation (CNCF) független iparági testülethez, méghozzá platina fokozatú partnerként - szerepel a vállalat közleményében. Egyúttal pedig Jon Mittelhauser, az Oracle mérnöki feladatokért felelős alelnök a CNCF igazgatóságához is csatlakozik. Így már a felhős szervezet legfontosabb támogatói között szerepel például az Amazon, a Cisco, az IBM, a Google és a Microsoft is. A platina tagság egyébként nem olcsó, 370 ezer dollárba kerül a TechCrunch információi szerint, bár a Linux Foundation tagjai kedvezményt kapnak.

A CNCF a különféle Linux-alapú felhős fejlesztéseket fogja össze, és egyben a Linuxon futó konténerek egységes üzemeltetését kínáló Kubernetes projektnek és a hozzá kapcsolódó eszközöknek is otthont ad. A Kubernetes megoldásával a Linuxon futó konténerek egységes rendszerként üzemeltethetőek, mérettől szinte függetlenül. Az egy központra kötött konténerek logikusan rendszerezhetőek, migrálhatóak a csomópontok között és automatikus skálázódnak, így ha újabb instance-ekre van szükség, akkor újabb konténerek indíthatóak be igény szerint - magáról a megoldásról az AWS augusztusi csatlakozása kapcsán írtunk bővebben.

Bővül a CNCF platina támogatóinak listája

Az Oracle belépése a CNCF támogatói közé egyértelműsíti, hogy a vállalat is támogatja a Kubernetes ökoszisztémát. Azonban ennek a jelei eddig is látszódtak, mivel a vállalat már korábban bejelentette együttműködését a Kubernetesszel és más konténeres eszközökkel. Az idei CoreOS Fest rendezvény kapcsán közölte az Oracle, hogy mérnöki erőforrás biztosításával száll be a Kubernetes projektbe, továbbá ekkor kötött partnerséget a CoreOS-szel, melynek részeként a Oracle Cloud Infrastructure a CoreOS Container Linuxot is támogatja.

A mostani bejelentéssel együtt az Oracle Linuxon belül elérhetővé teszi a Kubernetest, továbbá az Oracle Cloud Infrastructure-hez tartozó Terraform Kubernetes telepítőt nyílt forrásúvá teszi - az összes GitHubon közzétett munka pedig innen elérhető. A csatlakozás és mindez viszont inkább csak formalizálja, ami eddig is nyilvánvaló volt, hogy az Oracle is befektet az ökoszisztémába. Ezzel pedig már lassan kirajzolódni látszik, hogy a Kubernetes kerül ki nyertesen a konténeres megoldások közötti versenyből, mivel már minden nagy vállalati szereplő a projekt mögé állt, mind anyagi és közreműködői szinten. A CNFC saját adatai szerint Fortune 100 vállalatok közül 71 százalék használ valamilyen konténeres megoldást, és több mint a felük Kubernetes platformot. A szervezet a bejelentéssel párhuzamosan két új projektet is hozzáadott a nyílt forráskódú eszközökhöz, a Jaeger elosztott nyomkövető rendszert, valamint a Lyft fejlesztőcsapat Envoy szolgáltatásproxyját.