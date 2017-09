Visszahozza a hanyattegeret a Logitech

Már-már kihaltnak vélt koncepciót porol le a Logitech, a vállalat csaknem hét év után először áll elő a hazánkban "hanyattegérként" is emlegetett trackball egérrel. Noha messze nem látni minden irodában hasonló eszközt, a termékkategóriához máig párosul egy nem túl nagy, de annál lelkesebb rajongótábor, amelyet a vállalat új, MX Ergo névre keresztelt egerével ismét növekedésnek indítana.

A gyártótól annak idején többféle kialakításban is láthattunk trackball egereket, a kétkezes, középen elhelyezkedő mutatógolyóval felszerelt modellektől, az inkább a jobbkezeseknek kedvező, hüvelykujjhoz pozicionált golyóval operáló megoldásokig. Az MX Ergo ez utóbbi felépítést támasztja fel: az eszköz külsőre lényegében úgy néz ki, mint ha egy hagyományos egér bal oldalára csaptak volna rá egy golyót. Formatervében egyébként a termék igazodik az MX Master szériától megismert ipari dizájnhoz.

A vezeték nélküli eszköznél a gyártó, a készülék nevének megfelelően törekedett a minél ergonomikusabb kialakításra, az mágneses talapzatot kapott, amelyen egészen 20 fokig állítható az egér dőlésszöge. A hanyattegér a Logitech-től megszokott módon egy sor extra funkcióval is kiegészül, a golyó fölött például egy gombbal változtatható a kurzor sebessége, illetve az eszköz a cég Flow technológiáját is támogatja, így egyszerre több számítógéphez is párosítható, amelyek között akár szövegek, fájlok másolására is lehetőség van vele. Mindezek mellett a személyre szabható gyorsbillentyűk, illetve a vízszintes görgetésre is alkalmas görgő sem maradt le az eszközről.

Az egérrel a vállalat továbbra sem nyergelt át USB-C-re, azt egy mezei microUSB aljzaton keresztül tölthetjük - szerencsére erre nincs túl gyakran szükség, a gyártó szerint a készülék egy feltöltéssel 4 hónapig használható, vészhelyzet esetén pedig egy perc töltés egy teljes munkanapnyi szuflát biztosít az eszköznek.

Az MX Ergo érdekes kezdeményezés a Logitech részéről, kíváncsiak leszünk, hogy a vállalat tud-e ismét akkora szeletet kanyarítani magának a hanyattegerek vékony piacából, hogy a modell megéljen egy esetleges következő generációt, vagy akár többet is. Jelenleg a hasonló termékek kapcsán leginkább a Kensington juthat eszünkbe, amelynek portfóliójában máig elérhető többféle hanyattegér is, a professzionális felhasználóknak, dizájnereknek szánt modellektől az egyszerűbb eszközökig. A Logitech az MX Ergóval az árazást tekintve inkább lő a professzionális szintre, az ugyanis egy árban van a Kensington csúcsmodelljeivel - ez hazánkban bruttó 35 ezer forintot jelent.