Olcsóbb lehet a Google adatközpontjaiból kimenő adatforgalom

Új, olcsóbb hálózati szolgáltatást dolgozott ki felhős platformjához a Google, a lehetőség a jelenleg alkalmazott, immár Premium Tier néven futó opció mellé kerül fel, annál lassabb elérést kínál legfeljebb harmadával olcsóbb árazás mellett. A lehetőség olyan esetekben jöhet kapóra, ahol relatíve magas a kimenő forgalom, ám az adatok eléréshez nem feltétlenül szükséges a legnagyobb sávszélesség és/vagy legalacsonyabb késleltetés. Az új szolgáltatás egyelőre alfa státusz mellett érhető el.

A Google jelenleg összes ügyfelét Premium Tier alapján szolgálja ki saját optikai hálózatára építve, amely világszinten már több mint 100 darab PoP-t (Points of Presence) tartalmaz, ezzel pedig a legnagyobb magánhálózatnak számít. A megközelítés előnye, hogy az adatközpontokból áramló adat a lehető legvégsőkig a Google hálózatán belül marad, az csak a végfelhasználóhoz legközelebb eső PoP-n lép ki a privát körből. Ez biztosítja a legnagyobb sávszélességet és a legalacsonyabb késleltetést.

A Premium Tier további előnye, hogy a Google szerint ezzel a legmagasabb a megbízhatóság. Ennek oka, hogy az út jelentős részén száz százalékban Google-által kontrollált hálózati eszközök dolgoznak, az adatbázisok között áramló hálózati csomagok a PoP-ig nem érintenek idegen eszközöket. Emellett redundancia is van a rendszerben, minden adatközpont három különálló optikán (N+2) keresztül kapcsolódik a cég privát globális hálózatához, a redundancia pedig adatközponton belül és az eszközök szintjén is megtalálható. Végül, de nem utolsó sorban egy terheléselosztásos szolgáltatás (Global Load Balancing) is kapcsolódik a prémium szinthez, amellyel többek között az egyes adatközpontos régiók között is meg lehet osztani a forgalmat. A Google megjegyzi, hogy ezzel gyakorlatilag a saját szolgáltatásaival (Gmail, YouTube, stb.) azonos technikai háttéren futhatnak az ügyfelek szolgáltatásai.

E mellé érkezik a Standard Tier, amelyből épp az imént felsorolt funkciók hiányoznak. Ennek megfelelően Google adatközpontját, illetve privát hálózatát a lehető leghamarabb elhagyja (vagy abba a legkésőbb lép be) az adat, amely így útja nagy részét a publikus internet hálózaton tölti, bármiféle prioritás nélkül. Ezzel az esetek döntő többségében kisebb sávszélesség és nagyobb késleltetés társul a forgalomhoz, illetve a redundancia szintje is kiszámíthatatlan, az minden esetben az éppen érintett publikus hálózat(ok) felépítésén múlik. Ugyancsak hátrány lehet, hogy ebben az esetben a terheléselosztásos szolgáltatás csak az adott régión belül működik.

A Google által megbízott Cedexis mérései szerint a két tier között 1,7-es szorzó van a prémium javára, utóbbinál 5401, előbbinél pedig 3223 kbps sávszélességet mért a cég HTTP terheléselosztás mellett. Mindezért cserébe forgalomtól függően 24-33 százalékot enged a prémium szint áraiból a Google az észak-amerikai és az európai régióban. Ennek megfelelően Premium Tier esetében 10 terabájt forgalomig 0,105 dollárt, Standard Tier esetében pedig 0,085 dollárt számláz a Google, a részletes árlista elérhető a cég honlapján.