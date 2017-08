Megszűnik iOS-en a microsoftos Word Flow támogatása

Megszünteti a Microsoft a Word Flow digitális billentyűzet támogatását az iOS készülékeken - írja a Fortune. Az alkalmazást a vállalat Garage kutatócsoportja fejlesztette és jelentette meg tavaly áprilisban, de mindvégig csak az angol nyelvet támogatta, kizárólag iPhone és iPad készülékeken. A kísérlet viszont alig több mint egy évig tartott, mert a Microsoft befejezi a fejlesztést.

A Word Flow egyik legfontosabb tulajdonsága az volt, hogy lehetővé tette az egykezes üzenetírást a hagyományos megjelenítés helyett a körcikkely alakú billentyűzetformával. Továbbá a szolgáltatás automatikus javítás és kiegészítés funkciókat tartalmazott, amely a Fortune szerint jobban működött az Apple saját billentyűzeténél. Az app nem csak a mondat következő szavát próbálta kitalálni, hanem a névjegyekhez való hozzáféréssel a neveket is kiegészítette, de vonatkozó GIF-eket, weboldalakat vagy akár helyszíneket, például éttermeket ajánlott. Az automatikus funkciókon kívül keresni is lehetett a tartalmakra a billentyűzet segítségével, a felsoroltakon kívül akár hírekre, videókra vagy időjárás előrejelzésre is. Az üzenetben elküldött tartalmakat pedig az app automatikusan egy történeti listában tárolta, hogy később könnyű legyen újra megtalálni azokat.

"A Word Flow kísérlet befejeződött!" - szerepel most a Microsoft Garage projektoldalán, bármilyen indoklás nélkül, de az okot nyilván az jelenti, hogy a cég szeretné még inkább népszerűsíteni és saját konkurenciáját kiküszöbölni a 2016-ban felvásárolt SwiftKey billentyűzetnek. A vállalat tehát arra bátorítja a felhasználókat, hogy a SwiftKey Keyboardot töltsék le a régi helyett, amely egyébként rendelkezik többek közt magyar nyelvű támogatással, sőt egyszerre két nyelven is lehet használni. Az automatikus kiegészítő és javító funkciója közismerten jó, a szerző korábbi szövegei, például beszkennelt levelezései és közösségi oldalon közzétett bejegyzései alapján kiemelkedő pontossággal találja ki a begépelni kívánt szavakat.

A jelenleg freemium modellben elérhető SwiftKey a Microsoft számára nem feltétlen a bevételek miatt ér sokat, hanem a "százezer évnyi gépelést" tartalmazó adatbázisát felhasználhatja más termékei fejlesztéséhez, akár a Cortana-alapú üzleti intelligencia és keresési termékekhez vagy az Office helyesírás-ellenőrzőjéhez. Bár adatokat nem közölt a vállalat, de a Word Flow minden bizonnyal kevesebb felhasználóval rendelkezett mint az egyik legnépszerűbb, 300 millió iPhone és Android készüléken fenn lévő SwiftKey, így érdemesebb az erőforrásokat erre a fejlesztésre összpontosítani.

Fejlődik a Gboard for iPhone

Ezzel párhuzamosan a Google most jelentette be, hogy a tavaly fejlesztett Gboard for iPhone megoldás új funkciókkal egészül ki. A vállalat célja a kezdetektől, hogy mobilon is megpróbálja a keresést a desktopos szokásokhoz hasonlóan "gyorsindítóként" elterjeszteni, még a konkurens iPhone-on is.

Ezentúl a G gombra kattintással előhívható a Google Maps és a YouTube is, amellyel egyszerűbben lehet térképes helymegosztást vagy videós tartalmat keresni és illeszteni az üzenetekbe - kifejezetten a cég saját megoldásaival. A Google érve, hogy a találkozó szervezésekor így sokkal pontosabban meg lehet határozni a helyszín címét. Ezenkívül mostantól rajzolni is lehet a Gboard segítségével, amelyet a felhasználó azonnal átküldhet a beszélgetőtársának. A frissítésekhez a Gboard for iPhone legújabb verziójára van szükség, de a közlemény szerint ez már széles körben elérhető az iPhone tulajdonosok számára.