Androidon is elérhető a Google GIF-készítője

Androidra is megérkezett a Google GIF-készítő alkalmazása, a Motion Stills névre hallgató app ingyenesen letölthető a Play Store-ból. Az iOS felhasználók már tavaly óta készíthetnek rövid mozgóképeket a szoftverrel - mostantól azonban erre végre a Google saját platformján is lehetőség van, Android 5.1-es és újabb rendszereken.

Az alkalmazás egész pontosan a Google Research divízió kezei alól került ki, azzal rövid videók rögzíthetők, majd alakíthatók át GIF fájlokká. Az appban három másodperces videókat konvertálhatunk mozgó képanyaggá, illetve maximálisan egy percnyi tartalom rögzítése is lehetséges, amelyet aztán az app felgyorsítva ad vissza GIF-ként - kvázi timelapse-ről van szó, a végeredmény itt maximum nyolcszoros gyorsítást használ. A készített tartalmak egybe is fűzhetők, illetve természetesen az alkalmazásból közvetlenül megoszthatók, a szoftver továbbá albumként is működik, a korábban lőtt videók visszanézéséhez. Igény szerint a klipek a GIF mellett hagyományos videóként is exportálhatók.

Az app érdekessége egyébként, hogy azt a Google szoftveres képstabilizációs technológiájával is megspékelte, azzal pedig a hagyományosnál rázósabb utakon lőtt mozgóképek is minősége is látványosan feljavítható. A megoldás a Google Photosban is megtalálható, az a videók széleiből minimális mértékben lecsípve csillapítja a kép rázkódását - persze azért a telefont a mosógépbe bedobva nem fogunk tökéletesen stabil képet kapni, de a megremegő kezek okozta problémákat egészen hatékonyan semlegesíteni tudja a technológia.

Az androidos Mostion Stills a Google Research blogposztja szerint nem az iOS-es verzió egy az egyes átirata, a fejlesztéskor a cég újratervezte az appban használt videófeldolgozó pipeline-t, a stabilizáció így már a rögzített videók átalakításával párhuzamosan, valós időben megkezdődik, ahhoz a szoftver egy kis felbontású textúratérképet használ, lényegében azonnali eredményt produkálva. Mindez offline, magán a készüléken történik, a használathoz nincs szükség internetkapcsolatra.

A termék leginkább talán az Instagram hasonló appjára, a Boomerangra emlékeztet, azzal a különbséggel, hogy az ismétlődő videókat a Google alkalmazása a klip végére érve nem játssza le visszafelé is. Noha a rázkódást semlegesítő funkció nem elhanyagolható fegyvertény lehet a cég kezében, valószínűtlen, hogy a Motion Stilsszel a Google komoly riválist akarna állítani a Facebook tulajdonában lévő cégnek, sokkal inkább a képstabilizáció csiszolgatását célzó kezdeményezésről lehet szó.