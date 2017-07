Személyre szabottabb lesz a Google app hírfolyama

Megújul a Google saját alkalmazása, és ezután még inkább figyelembe veszi a felhasználók egyéni preferenciáit a korábbi tevékenységeik alapján - írja a Google blogja. Ez az a tavaly decemberben elindított felület, amely lényegében felváltotta a "nyugdíjba vonuló" Google Now márkát. A keresőóriás a gépi tanulási algoritmusának segítségével kártyaszerűen jeleníti meg a felhasználók érdeklődésen alapuló információkat és a földrajzi hely alapján érdekesnek számító híreket, például politikáról, sportról és szórakoztató eseményekről. Továbbá a szolgáltatás a személyekhez kötődő információkat is listázza, úgy mint a repülőjáratokat vagy a naptárba bejegyzett időpontokat. Az alapkoncepció a jövőben sem változik, csak új funkciókkal és szolgáltatásokkal fog bővülni.

Egyrészt a Google még inkább figyelembe veszi majd azt a tudásgráfot, amelyet a felhasználó korábbi keresései és oldallátogatásai alapján összeállított, így sokkal személyre szabottabb hírlistát tud készíteni, és súlyozza is a benne szereplő elemeket - ez jól illik a Google AI-os terjeszkedési stratégiájába, amelyet az I/O konferencián beharangozott. Másrészt a felhasználók manuálisan is bejelölhetik azokat a hírkategóriákat a "követés" gombbal, amelyről többet szeretnének olvasni, vagy amelyikről kevesebbet. Ezzel lehet befolyásolni, hogy a valamilyen okból, de nem az érdeklődési kör szoros részeként keresett témák ne képezzenek külön kategóriát a hírfolyamban. A vállalat azt is hozzáteszi, hogy vannak olyan kategóriák, amelyek soha nem fognak emiatt a hírfolyamban megjelenni, mint például a kiütések okai.

A naptáreseményekhez kapcsolódó kártyaadatok is kiegészülhetnek plusz adatokkal a TechCrunch információi szerint, úgy mint az utazási tippek vagy a helyi éttermek ajánlói. Ezenkívül a YouTube keresések alapján is felkerülhetnek a zenekarokkal kapcsolatos hírek a kártyákra. Előfordulhat emiatt, hogy hírek között egy 10 hónapos hír is megjelenik egy zenei előadó kapcsán, akire az olvasó épp kíváncsi, említi a The Verge egy Google demo alapján. Ezekre az értesítésekre a felhasználó Google Alert-szerű módon magától is feliratkozhat, akár zenei, filmes vagy sporttal kapcsolatos hírekről van szó.

A sok álhír és félrevezető hír ellen is kínál egy funkciót a Google app új változata. Egyszerre ugyanabban a témában több különböző forrású hírt is megjelenít egymás mellett. Azt viszont már az olvasó döntésére fogja bízni ebben a szolgáltatásban, hogy a hírek közül inkább melyik valóságtartalmát fogadja el. Ha pedig a felhasználó még inkább érdeklődik a téma iránt, akkor a kártyákra kattintással a rendszer azonnal rákeres a témára.

Először a megoldást a Google az amerikai felhasználókra terjesztette ki Android és iOS készülékeken, valamint a Pixel Launcheren, de a megújult app ezután folyamatosan jelenik meg a többi felhasználónál is. A vállalat tervei között szerepel továbbá, hogy az asztali webes felület hasonló megjelenítést kapjon, és a Google kezdőoldalán vagyis a logón és az egyszerű keresődobozon kívül is személyre szabott hírfolyam jelenjen meg, de erről még nem derült ki, hogy mikortól tervezi a cég a bevezetését.

Ez az erőfeszítés hasonlít a Facebook hírfolyamához, amely szintén az olvasók első számú hírforrásává szeretne válni. Az ötlet eddig sem állt távol a Google-től sem, ugyanis a keresési találatok eddig is részben a felhasználó korábbi tevékenységei alapján jelentek meg, a kereső pedig rendelkezik külön hírek menüponttal is, de a felhasználó számára összeállított hírcsokor eddig nem volt annyira szembetűnő. A vállalat azzal próbál érvelni saját megoldása mellett, hogy ebben a hírösszeállításban nem az ismerősök által látogatott oldalak, hanem a felhasználók saját érdeklődési köre fog megjelenni, ami eltérhet az ismerőseitől.