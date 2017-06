Az Amazon leigázná a fizikai kiskereskedelmet is

Felvásárolja az Amazon a természetes és bioélelmiszerek prémium árú eladásáról ismert Whole Foods Marketet 13,7 milliárd dollárért - írja a Whole Foods Market közleménye. Ez lesz a vállalat eddigi legnagyobb összegű akvizíciója, míg a Twitch játékstreaming szolgáltatás 2014-es 970 millió dolláros bekebelezése a második helyre csúszik. A nagy összegű felvásárlással az Amazon azt is jelzi, hogy az e-kereskedelem után a hagyományos kereskedelmet is megcélozta, amelyben eddig csak néhány kisebb könyvesbolttal volt jelen.

"Emberek milliói szeretik a Whole Foods Marketet, mert ez ajánlja a legjobb természetes, organikus ételeket (...) már majdnem négy évtizede elégedetté, derűssé és jól táplálttá teszi a vásárlókat" - indokolta a döntést Jeff Bezos, az Amazon alapítója és vezérigazgatója a közleményben.

Az online élelmiszer-kereskedés egyik fő problémája a logisztika, mivel a rendelőnek otthon kell tartózkodni, ha a romlandó áru érkezik. A másik pedig az, hogy a vásárlók szeretik kiválogatni a számukra szimpatikus árukat, például a gyümölcsök és a zöldségek közül. Ennek a két problémának a megoldásával az Amazonnak és a Whole Foods-nak jó esélye lenne az online élelmiszer-kereskedelmi terület meghódítására az amerikai Forbes szerint, mivel a kereskedelmi-óriás rendelkezik a legnagyobb tudással a szállításról és már birtokolja a megfelelő infrastruktúrát, legalábbis a versenytársainál előrébb jár a területen.

"Az Amazon egyértelműen szeretne jelen lenni az élelmiszer-kereskedelemben, és úgy véli, hogy a fizikai jelenlét előnyökhöz juttathatja. (...) Feltételezem, hogy a fizikai jelenlét lehetővé teszi számukra, hogy más termékeiket is helyi szinten tudják forgalmazni. Tehát elméletileg az 5 perces szállítás is lehetővé válna." - mondta Michael Pachter, a Wedbush Securities elemzője a Bloombergnek.

Előfordulhat, hogy az Amazon a kereskedelmi lánc alapján olyan adatok kinyerésére készül, amellyel a saját online élelmiszereladási folyamatait támogathatja, vagy a másik lehetséges megoldás, hogy az online leadott rendeléseket a hagyományos boltokban lehet majd átvenni - ez a módszer a hazánkban is népszerű utánvétes készpénzes fizetést támogatná. Ennél azonban valószínűbb, hogy az e-kereskedelmi vállalat kombinálni fogja a két szolgáltatást, és az online, illetve hagyományos vásárlás folyamatának egyesítésére valamilyen új módszert dolgoz ki, például az összekészített áruk mellett bizonyos termékek esetében lehetőséget ad a válogatásra. Lehetséges az is, hogy a 80 millió Prime előfizető hamarosan ugyanolyan egyszerűen vásárolhat élelmiszert mint filmeket, veti fel a CNN, de mint hozzáteszi, az ismeretlen terület nem várt kihívásokat is jelenthet az Amazon számára.

Az austini székhelyű Whole Foods Market egy nagyméretű kereskedelmi lánc 465 saját üzlettel - ezeknek nagy része az Egyesült Államokban található, de emellett Kanadában és az Egyesült Királyságban is megjelenik. A vételárat a 42 dolláros részvényárfolyam határozta meg, a felvásárlást részben hitelből finanszírozza majd az Amazon. A hír hatására az e-kereskedelmi cég és az áruház részvényárfolyama is növekedni kezdett, miközben a többi kiskereskedelmi lánc árfolyama meredeket esett. A félelmet az okozza, hogy az Amazonnak más kereskedelmi szektorokban, például a technológia és a könyvárusítás területén már sikerült lenyomni az árakat, így ez a verseny várhat a szupermarketekre is. Az elemzők szerint a Whole Foods csak egy ugródeszka az Amazon számára, hogy elkezdje a terjeszkedést az élelmiszerpiacon - írja a Los Angeles Times.

Az akvizíció várhatóan 2017 második felében ér véget, a vállalatok részvényesei és a szabályozó hatóságok jóváhagyása után. Jelenlegi információk szerint az áruház továbbra is Whole Foods Market néven fog működni és a Texas államban található székhelyét, illetve a vállalat igazgatóját John Mackey-t is megtartja, míg az Amazon a tulajdonosi szerepet veszi át.

Skálázni - mélységben is



A nagy online szolgáltatásoknál a skálázódás, vagyis a minél szélesebb felhasználói bázis elérése (és megtartása) a legfontosabb feladat. A méretgazdaságosság teszi ugyanis ezeket a rendszereket hatékonnyá a hagyományos megoldásokkal szemben, így logikus, hogy maximalizálni kell a kiszolgált emberek számát - legyen szó a Facebookról, az iOS telepített bázisról vagy épp a Netflix-előfizetőkről.



A másik dimenzió azonban sokszor kevesebb figyelmet kap, a szolgáltatások ugyanis nem csak szélesíthetőek, hanem el is mélyíthetőek. Adott esetben az egyes felhasználók monetizálásának maximalizálására és érdemes hangsúlyt fektetni és nem elégedni meg a néhány dollár/felhasználós profittal, hanem a már létező elérésre építve egyre több és több dollárocskát legombolni róla.



A Whole Foods felvásárlása is elsősorban ebből a szemszögből érdekes: azok a felhasználók, akikhez így az Amazon közelebb kerül, valószínűleg eddig is Amazon-vásárlók voltak. Azonban az Amazon meglévő szolgáltatáskínálatával a cég már nem tudta tovább növelni részesedését e vásárlók költéseiben, így a logikus új irányt választotta: mélyíteni a szolgáltatáskínálatot. És ahogy a könyvesboltként induló Amazon fokozatosan a tartós fogyasztási javak majd az FMCG irányába nyitott, illetve a digitális tartalmak (zenék és videók) is megjelentek a kínálatban.



Az Amazon valószínűleg látja már az ügyféladatokból, hogy online nagyjából ennyit lehet kihúzni a felhasználókból, a következő frontot így a cég kénytelen fizikai boltokkal megnyitni. Erre már voltak tétova próbálkozásai a cégnek, néhány könyvesboltot már nyitott a cég, a Whole Foods megszerzése azonban egy egészen más nagyságrendű kezdeményezés, ezzel az Amazon kőkeményen beleáll a fizikai kiskereskedelem harcába. Ahogy a fenti idézetekből is látszik, a bolthálózatra alapozva az Amazon rengeteg potenciális irányba indulhat el, egyelőre azonban nincs egyértelmű jele annak, hogy ezek közül melyik lesz a nyerő. Ami biztos: az alacsonyabb szinten digitalizált, kevesebb ügyféladattal rendelkező, lassabban innováló kiskereskedelmi láncok felköthetik a gatyájukat, az Amazon ugyanis a legfontosabb versenyelőnyüket, a “besétálhatóságot” és a “megfoghatóságot” is le fogja nullázni.