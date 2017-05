Ismét Budapesten az OpenStack Days

Immár ötödik alkalommal ad otthont Budapest a közép- és kelet-európai régió OpenStack dzsemborijának, a felhős platform köré szerveződő közösség idén is egy egész napos eseményen szívhatja magába az üzemeltetéssell kapcsolatos legfrissebb információkat. Az idei rendezvény legnépszerűbb témájának a konténerek ígérkeznek, de emellett olyan kérdések is a boncasztalra kerülnek, mint a GDPR és OpenStack kapcsolata. A meghívottak között az OpenStack projekt mögött álló alapítvány elnök-vezérigazgatója, Jonathan Bryce, illetve az ügyvezető Mark Collier is szerepel.

A szoftver köré szerveződő közösség pár hete tartotta nagyszabású féléves konferenciáját az Egyesült Államokban, most pedig regionális rendezvényeken próbálják a lehető legtöbb új információt átadni az érdeklődőknek. A budapesti OpenStack Dayst 2017. június 7-én, szerdán rendezik a Nokia Skypark Office-ban, a programok reggel 9-től délután 6-ig tartanak. A konferencián népes nemzetközi előadói csapat gyűlt össze, az OpenStacktől érkező felső vezetők mellett olyan cégektől is érkeznek előadók, mint a Nokia, a Deutsche Telekom, vagy a City Network, amely utóbbi cég OpenStackre épülő publikus felhőszolgáltatásáról ismert, és ami a második keynote témáját is adja.

A technikai jellegű előadások a szoftvercsomag jóformán összes funkcionalitását lefedik, amelyek mellett egy kerekasztal-beszélgetésen is igyekeznek átadni az OpenStackkel kapcsolatos legfrissebb információkat a konferencia szervezői, legyen szó akár telepítésről, használatról, üzemeltetésről, mély architekturális kérdésekről. Nyílt forrású projekt révén szóba kerül az is, hogyan lehet az OpenStack fejlesztésébe bekapcsolódni, a kódhoz hozzájárulni, így a rendezvényre ezért cloudok iránt érdeklődő üzemeltetők mellett fejlesztőket is várnak.

Az OpenStack, a nagyobb szabad szoftveres projektekhez hasonlóan roppant érdekes dinamikával rendelkezik, a szoftveren a legnagyobb tech-cégek fejlesztői dolgoznak együtt, miközben vállalataik egymással versenyeznek a piacon, pontosan e szoftverre épülő megoldásaikkal. A reggeltől kora estig tartó előadások mellett folyamatos lehetőség van új üzleti kapcsolatokat szerezni, új partnerségek létrejötte ugyanis gyakorlatilag elképzelhetetlen személyes találkozások nélkül.

Az idei OpenStack Days részletes programja a rendezvény weboldalán tekinthető meg, ahol még lehet regisztrálni a szabadon maradt helyek erejéig.