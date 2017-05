Több kategóriában is frissítette notebookjait a Lenovo

IdeaPadből mindjárt öt új modellel is előrukkolt a cég: az IdeaPad 320, illetve 320S variáns is kétféle méretben lesz kapható, előbbi 15,6 és 17,3, utóbbi pedig 14 és 15,6 hüvelykes kivitelben. Az ötödik modell, az IdeaPad 720S pedig 17,3 hüvelykes kijelzőt kap. Mindegyik modell elérhető Kaby Lake sorozatú Intel Core i7 processzorral (pontos modellszámot a gyártó még nem közölt), illetve mindegyikre jutott USB-C aljzat is, noha amögött csak a 720S-en találunk Thunderbolt támogatást. A 320-as gépekben integrált grafikát, illetve 16 gigabájt maximális DDR4 RAM-ot találunk, a legnagyobb elérhető tárhelyopciót pedig a 2 terabájtos merevlemez jelenti. Az eszközökön két USB 2.0, egy HDMI és egy Ethernet aljzat, illetve egy memóriakártya-olvasó is helyet kapott. A nagyobb notebook kijelzőfelbontása 1600x900 pixel, a kisebb verzióé 1366x768.

A 320S sorozat kisebb, könnyebb és vékonyabb kivitelben érkezik, mint a mezei 320-as modellek, de ugyanazokat a látványos, színes fedlapokat kapta mint a fenti széria. A RAM itt mindössze 8 gigabájtnál tetőzik, a tárhely maximuma pedig a 14 hüvelykes modellben 256 gigabájtos PCIe SSD, a 15,6 hüvelykes variánsban pedig 512 gigabájtos SSD vagy 1 terabájtos merevlemez. A készülékházon a HDMI és az USB 2.0 mellett egy USB 3.0 aljzat is feltűnik, az Ethernet viszont elköszön. Mindkét laptop elérhető Full HD IPS panellel, a 15,6 hüvelykes verzió továbbá az integrált grafika mellett 2 gigabájtos GeForce GT940MX GPU-val is elérhető lesz.

Az új IdeaPadek zászlaját a 720S modell viszi, a 17,3 hüvelykes gép 16 gigabájt RAM-nak ad otthont, továbbá 512 gigabájtos PCIe SSD is választható bele. A kijelző itt is Full HD IPS, és a fentebb látott dedikált grafika is elérhető a notebookhoz. A készülék oldalain 2 USB 3.0 aljzatot találunk, illetve egy HDMI csatlakozónak is jutott hely. A sorozat csúcsgépe nettó 970 dollárért kerül a boltokba. Az IdeaPad 320 modellek nettó 440 és 490 dolláros áron lesznek kaphatók, míg a vékonyabb, 320S modelleket nettó 740, illetve 750 dolláros indulóáron vásárolhatjuk majd meg.

A 360 fokban hátrahajtható kijelzővel szerelt Flex sorozat sem maradt új notebookok nélkül: a frissített széria 14 és 15 hüvelykes panellel érhető el, a kisebb gépek Full HD, a nagyobb verziók pedig opcionálisan UHD felbontással. Akárcsak az IdeaPadekben, itt is lehetőség van Kaby Lake Core i7 lapkákkal felszerelni a gépeket, továbbá az integrált mellett esetükben is elérhető a GeForce GT940MX dedikált grafika. A DDR4 RAM maximális mérete 16 gigabájt, míg a belső tárhelyé PCIe SSD esetében 512 gigabájt, HDD-vel pedig 1 terabájt. USB-C ide is jutott, továbbá két USB 3.0 aljzatot és egy kártyaolvasót is találunk a notebookokon. A kisebb változat nettó 720 dollárról indul, a 15 hüvelykesért pedig nettó 830 dollárt kell kicsengetni.

A kifejezetten játékosoknak szánt Legion Y920 is 17,3 hüvelykes Full HD IPS panellel érkezik, amely ráadásul G-Sync támogatással is kiegészül. Ehhez már eggyel izmosabb dedikált GPU tartozik, egy 8 gigabájt GDDR5 memóriával szerelt GeForce GTX 1070 formájában, processzorból pedig Intel Core i7-7700HQ vagy Core i7-7820HK választható bele. A RAM-ot itt is 16 gigabájtig bővíthetjük, merevlemezből 1 terabájt, PCIe SSD-ből pedig 512 gigabájtot pakolhatunk bele. A masszívabb házon tekintélyes csatlakozópalettának jutott hely, 4 darab USB 3.0 aljzattal, Thunderbolttal, HDMI-vel, Ethernettel, DisplayPort csatlakozóval és memóriakártya-olvasóval. A készülék mindezek mellett mechanikus billentyűzetet kapott, RGB háttérvilágítással. Nem meglepő módon az Y920-at adja a cég a legborsosabb áron az új modellek közül, az nettó 2700 dollárról rajtol. Az újdonságok várhatóan júniusban érkeznek meg a boltokba.