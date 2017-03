Kétmillió dollárral beljebb az adblock-kerülő Piwik analitika

Közép-Európa egyik legvastagabb befektetési körét zsebelhette be a lengyel Piwik online analitikai eszköz csapata, a vállalat mintegy kétmillió dollárral bővült a Warsaw Equit Groupnak köszönhetően. A Piwik egy nyílt forrású analitikai platform, amely a felhasználói adatokat kiemelten érzékenyen kezelő ügyfeleket célozza, akiknél nem jöhet szóba egy Google Analytics vagy hasonló szolgáltatás használata. Az ingyenesen elérhető Piwik mellett a szolgáltatás Pro verzióban is elérhető, nagyvállalati ügyfelek számára.

A biztonságos szolgáltatás komoly erőssége, hogy miután saját infrastruktúráról üzemeltethető, azzal megkerülhető a különböző hirdetésblokkoló megoldások legnagyobb része. Utóbbiak hatalmas problémát jelentenek például az említett Google analitikai megoldását használó weboldalak számára, a reklámblokkolók ugyanis felhasználók tömegeit teszik az elemzőeszközök számára láthatatlanná - a PageFair jelentése szerint mintegy 200 millióan használnak hasonló kiegészítőket, ez a szám pedig folyamatosan növekszik. A blokkolóeszközök jellemzően a hirdetők, illetve analitikaszolgáltatók JavaScript fájljaira vadásznak az egyes weboldalakon, ezért kijátszásukra jó megoldás lehet, ha azokat az üzemeltető lokálisan működteti - mint a Piwik esetében. A szoftver továbbá lehetőséget ad a követő URL-ek átírására is, az adblockerek megkerülésére.

A platform esetében egyébként GPL lincenc alatt elérhető szabad szoftverről van szó, amely köré mára aktív közösség épült ki, 53 nyelven elérhető és Android, illetve iOS alkalmazás is tartozik hozzá. A fejlesztők szerint a szolgáltatás kiemelten felhasználóbarát, még a területen kevés tapasztalattal rendelkezők is percek alatt munkához láthatnak vele.

A Piwik széles körben felhasználható, a webes analitikától, az e-kereskedelmi és a szervernapló-elemzésen át, egészen az intranet analitikáig. A szolgáltatás a kis látogatottságú weboldalakról és a naponta sok milliószor lekattintott portálokból érkező adatokkal is megbirkózik, amelyeken többek között olyan KPI-ket követ, mint a látogatások száma, a konverziós ráták, letöltések vagy épp különböző kulcsszavak keresése.

A megoldás a különböző e-kereskedelmi szoftverekkel is integrálható, segítségével más adatok mellett a bevételek, rendelések, termékstatisztikák, átlagos rendelési értékek is nyomon követhetők, gyorsan megállapítható melyek a legnépszerűbb termékek, illetve valós idejű kereskedelmi napló is vezethető, amelyben részletesen végignézhetők a webáruház látogatásai, a vásárlások és a félúton otthagyott online bevásárlókosarak is. A szervernaplók adatainak értelmezéséhez is jól jöhet a Piwik, amely egyebek mellett a látogatókhoz tartozó IP címek, URL-ek, user agentek és kampányadatok elemezhetők. A platform funkcionalitása a hozzá tartozó online piactérről, a Piwik Marketplace-ről beszerezhető pluginekkel bővíthető.

A Piwik PRO verzió az alapváltozat képességeit egy sor prémium funkcióval egészíti ki, mint az AdWords és Optimizely integráció, SharePoint analitika, kattintásminta-követés, illetve a white label kialakítás, azaz az ügyfeleknek lehetőségük van a szoftver felületét saját cégük dizájnjához igazítani, illetve logóval is kiegészíteni. A PRO változat emellett a könnyebb és biztonságosabb hozzáférés- és engedélykezelést biztosít, miután azt felhasználócsoportok szintjén is lehetővé teszi. A pakk továbbá a jelszavakra vonatkozó irányelvek kijelölésére is lehetőséget ad, az adott cég saját belátása szerint kötelezheti a felhasználókat a jelszavak komplexitásának növelésére vagy épp azok rendszeres cseréjére. Mindezen túl, míg az ingyenes Piwik saját hardveren hostolva érhető el, a PRO változat cloudos formában is használatba vehető, a helyi infrastruktúra kiépítése, beállítását így megspórolva az ügyfeleknek.

A nyílt forrású eszközt a kisvállalatok mellett olyan óriások is használják mint a T-Mobile, a Forbes, a Sharp vagy az Oxfam. A lengyel vállalat a kétmillió dolláros befektetési kört egy új marketing-eszközkészlet kifejlesztésére gyűjti be, amellyel ismét az érzékeny adatokat kezelő vállalatokat veszi célba, akiknek a jelenlegi Piwik termékekhez hasonlóan teljes kontrollt ad majd információik fölött.