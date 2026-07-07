Hiába több az AI-tartalom, ha a figyelmünk korlátozott

Ugyan az AI-jal generált tartalmak akár már a feltöltések akár 44%-át is kitehetik egyes platformokon, de a lejátszások esetében jóval kisebb az arány.

A generatív AI-eszközökhöz való hozzáféréssel az internetet egyre nagyobb arányban árasztották el az alacsony hozzáadott értékű, tömegesen előállított AI-tartalmak, erre a jelenségre terjedt el az angol „AI slop” kifejezés, amely nagyjából „AI-szemétként” vagy „AI-zajként” fordítható.

A frontendes szakma tündöklése és alkonya A modern JS keretrendszerek önálló kompetenciává emelték a frontend-fejlesztést. Most viszont úgy tűnik, hogy ez a szakma kikophat a piacról. A modern JS keretrendszerek önálló kompetenciává emelték a frontend-fejlesztést. Most viszont úgy tűnik, hogy ez a szakma kikophat a piacról.

A frontendes szakma tündöklése és alkonya A modern JS keretrendszerek önálló kompetenciává emelték a frontend-fejlesztést. Most viszont úgy tűnik, hogy ez a szakma kikophat a piacról.

Az arXiv adatbázisában közzétett egyik friss tanulmány szerint ugyan az az AI által generált tartalmak már az új feltöltések közel 44 százalékát is kitehetik,de a teljes fogyasztás mindössze 1–3 százalékát adják. A számok arra utalnak, hogy a kínálat robbanásszerű növekedése nem eredményezi automatikusan a felhasználói érdeklődés növekedését, sőt: kialakulóban van egy figyelmi plafon, amikor a közönség egyszerűen nem képes (vagy nem is hajlandó) korlátlan mennyiségű AI által készített tartalmat fogyasztani.

A kutatók szerint miközben a kínálat exponenciálisan nő, az emberek naponta továbbra is csak néhány órát töltenek tartalomfogyasztással, így a tartalomtermelés növekedése nem eredményezi automatikusan a fogyasztás növekedését.

Via FastCompany.