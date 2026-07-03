Aukcióra bocsátják az Nvidia-vezér ikonikus bőrdzsekijét

Becslések szerint akár 40-60 ezer dollárt is érhet a rocksztárként kezelt Jensen Huang ruhadarabja.

Az Nvidia elnök-vezérigazgatójához, Jensen Huanghoz már szinte hozzánőtt jellegzetes fekete bőrkabátja, ami mostanra már nem túlzóan a technológiai világ egyik legismertebb ruhadarabjává vált. A dzseki azonban nemsokára aukció keretén belül keres magának új gazdát a Sotheby’s árverési ház szervezésében.

Az eladásra kerülő kabát egy Tom Ford fekete bőrdzseki, amelyet Huang több nyilvános eseményen is viselt. A darabot szakértői fotóazonosítással hitelesítették, és a CEO aláírása is szerepel benne, ami tovább növeli gyűjtői értékét. A Sotheby’s aukciója július 7-17. között lesz egy New York-i kiállítással kiegészítve, és a becsült eladási ár 40–60 ezer dollár között mozog. Az aukciót a Long Journey Ventures kockázati tőkealap szervezi, és a teljes bevételt jótékony célokra ajánlják fel a fiatal innovátorokat támogató The Edge Institute nevű szervezeten keresztül.

A kabát értékét részben az adja, hogy Huang az Nvidia felemelkedésének egyik arcává vált a nagy AI-boom idején, így nem pusztán egyszerű ruhadarab, hanem egy korszak vizuális lenyomata. Ráadásul a charity-aukciók gyakran felfelé torzítják az árakat, mivel a vásárlás egyszerre kulturális és társadalmi státuszjelzés is.

Via Business Insider.