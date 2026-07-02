AI-alapú eszközön dolgozhat a SpaceX

Elon Musk szerint csupán pletykáról van szó, de az elemzők látnak racionalitást az ötletben.

Újabb és újabb ötletekkel áll elő a SpaceX, hogy lenyűgözze a befektetőket, most éppen egy telefonra hasonlító AI-alapú eszköz prototípusát mutathatta be a cég - legalábbis a The Wall Street Journal értesülései szerint. A rejtélyes eszköz egyelőre a fejlesztés korai stádiumában járhat, de végleges formájában akár jelentősen eltérő dizájnt kaphat - esetleg soha nem is készül el. A rendkívül vékony hardver az xAI technológiájára és Qualcomm chipekre épülhet, miközben egy saját, zárt operációs rendszert futtatna.

Ha egyáltalán megjelenik az eszköz, mert Elon Musk teljesen valótlannak nevezte az X-en a projektet. A rejtélyes AI-eszköz koncepciója így egyelőre nem megerősített, azonban nem először fordul elő, hogy Musk ellentmondásos üzeneteket közvetít.

A múltbeli eseményeket látva ha az OpenAI vagy a versenytársak belefognak valamibe, akkor Musk is próbál valami hasonlót alkotni. A ChatGPT-fejlesztő már hónapok óta dolgozik az Apple korábbi legendás tervezőjével, Jony Ive-val egy AI-alapú eszközön, amiről egyelőre csak annyit tudni biztosan, hogy nem egy újabb okostelefon lesz, és még saját kijelzővel sem rendelkezik majd.

Szóval az iparági pletykákon túl egyelőre semmi konkrétum nincs a SpaceX eszközével kapcsolatban, több iparági elemző is lát fantáziát az ötletben, mivel egyébként illeszkedne Musk eddigi AI-jal és hardveres ökoszisztéma építéssel kapcsolatos stratégiájába. Amennyiben a projekt valós, a SpaceX-nek már nem csak saját műholdas internete, de AI-modellje, hardvere és operációs rendszere lenne, így gyakorlatilag egy zárt saját technológiai ökoszisztémát tudna megvalósítani.

Via TechCrunch.