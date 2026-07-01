Még mindig semmi konkrétum a Siri AI európai bevezetéséről

Egyelőre csak annyit tudni, hogy „konstruktív" volt az EU-s képviselővel tartott megbeszélés, amit már maga Tim Cook vezényelt le.

Az Apple idei fejlesztői konferenciáján bemutatott Siri AI apropóján ismét egymásnak feszült a cupertinói vállalat és az európai szabályozási politika. A modern AI-asszisztens ősszel jelenik meg az iOS 27 repertoárjában, de határozatlan ideig nem lesz elérhető az Európai Unió tagállamaiban. Az Apple az okokkal kapcsolatban közölte, hogy az Európai Bizottság (EB) nem volt hajlandó konstruktív módon tárgyalni arról, hogyan lehetne a helyi szabályozási környezetnek megfelelően biztonságossá tenni az új szolgáltatást Európában.

Az Apple álláspontja szerint az uniós Digital Markets Act (DMA) interoperabilitási előírásai olyan követelményeket támasztanak, amelyek veszélyeztethetik a felhasználók adatvédelmét és a platform biztonságát. A cég állítása szerint az EB nem fogadta el azokat a technikai megoldásokat, amelyekkel egyszerre lehetne teljesíteni a jogszabályi előírásokat és megőrizni az Apple ökoszisztémájának biztonságát.

Thomas Regnier szóvivő korábban visszautasította az Apple vádjait, illetve eloszlatta azt a tévhitet, hogy a Siri AI európai rajtját az EU végrehajtó szerve meszelte volna el. Regnier szerint a Siri AI európai bevezetéséről született döntés kizárólag az Apple döntése volt, miután a cég képtelen volt időben olyan technológiai megoldással előállni, mely megfelel a helyi jogszabályoknak.

Friss fejlemény az ügyben, hogy Tim Cook vezérigazgató a napokban virtuálisan egyeztetett Henna Virkkunennel, az Európai Bizottság technológiai ügyekért felelős alelnökével a Siri AI európai bevezetéséről. A jelentések szerint a megbeszélés „konstruktív” volt, ugyanakkor továbbra sem született megállapodás arról, mikor válhat elérhetővé az Apple új AI-alapú asszisztense az Európai Unióban.

Ezen a ponton tehát egyelőre annyit tudni, hogy már Tim Cook személye is bevonódott az egyeztetésekbe, és konstruktívan sikerült megbeszélni lényegében a semmit.

Bár az Apple rendszeresen egyeztet a szabályozó hatóságokkal, a vezérigazgató közvetlen részvétele azt jelzi, hogy a Siri AI európai bevezetése stratégiai fontosságú a vállalat számára.

Az Apple egy úgynevezett „Trusted System Agent" koncepciót dolgozta ki korábban, amely egy köztes szoftverréteget jelentene az iPhone-on tárolt személyes adatok és a külsős AI-asszisztensek között. A vállalat szerint ez lehetővé tenné, hogy más virtuális asszisztensek is hozzáférjenek a szükséges funkciókhoz anélkül, hogy közvetlen hozzáférést kapnának a felhasználók érzékeny adataihoz.

Az Apple egy 18 hónapos átmeneti időszakot is javasolt, amely alatt a Siri AI már elindulhatott volna Európában a teljes technikai megoldás fokozatosan kidolgozása közben. Az EB azonban ezt nem fogadta el: a brüsszeli álláspont szerint az Apple nem mutatott be kellően kidolgozott műszaki megoldást, inkább haladékot kért a DMA előírásainak teljesítésére.

Egyelőre egyik fél sem beszélt konkrét határidőről, így továbbra sem ismert, mikor válhat elérhetővé a Siri AI az európai iPhone- és iPad-felhasználók számára, de az egyeztetés újabb lépést jelenthet a kompromisszum felé vezető úton.