Simán megnézed A király visszatér rendezői változatot az LG új hordozható tévéjén

Továbbfejlesztett hordozható tévékészülékét az LG. Az új StandbyME modell lakásdísznek se utolsó, ráadásul már 4,5 órán keresztül képes konnektortól távol működni.

Őszintén nem tudom, hogy az akkumulátorral ellátott tévékészülékek miféle niche igényeket elégítenek ki, de bizonyára léteznek ilyen igények, különben nem hozta volna létre az LG 2021-ben a StanbyME ("d" nélkül) nevű tévét, mely háromórás akkus üzemidővel és 1080p maximális kijelzőfelbontással csábította a vevőket.

A tévé legújabb változata, a rendkívül sokat mondó StanbyME 2 Max nevet viselő készülék több ponton is jelentős fejlődést mutat az elődhöz képes, így az 1080p helyett immár 4K-s érintőkijelzővel rendelkezik, a 32 hüvelykes képátlójú hordozható panel akkus üzemidejét pedig sikerült 4,5 órára feltornászni.

Ez egyben azt jelenti, hogy (szinte) bárhol le lehet nyomni vele A Gyűrűk Ura: A király visszatér rendezői változatát, ami 251 perces teljes játékidejével a filmtörténelem egyik leghosszabb, széles körben terjesztett alkotása.

A tévének van persze HDMI-bemenete és USB portja is, illetve okostelefon-kijelző tükrözést is támogat.

A StanbyME 2 Max egyelőre az Egyesült Államokban kapható, 1300 dolláros fogyasztói áron, ami napi árfolyamon számítva körülbelül 405 ezer forintnak felel meg.