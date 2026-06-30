Úgy néz ki, tényleg piacra kerülhet a BlackBerry-rajongók által tervezett neo-BlackBerry

Megjelent az első olyan bemutató a Clicks Communicator néven érkező QWERTY-s okostelefonról, melyben a készülék egyes funkcióit működés közben is bemutatják.

A Clicks Communicator története a mai világban már szinte megható - és rendkívül ritka - odaadó rajongásból ered. Történt ugyanis, hogy a szép emlékű BlackBerryk legnagyobb rajongói közül néhányan nem nyugodtak bele, hogy a piaci trend elsöpörte a nyomógombos okostelefonokat, a helyükbe lépő kínai BlackBerry másolatok pedig vállalhatatlanul gagyin néztek ki.

Így hát létrehozták saját kútfőből a Clicks Communicatort, mely valamikor az év végén juthat el az első megrendelőkhöz, és aminek most mutatták be az első működő prototípusát.

Clicks Communicator: First Look Még több videó

A készülékről szóló első hírek már januárban, a CES idején körbefutották a sajtót, ám akkortájt még csak dummy darabokat mutogatott a telefont megálmodó csapat a médiának, illetve az expo közönségének. A Clicks Communicatorról aztán sokáig szinte semmit nem lehetett hallani, én már szinte láttam magam előtt, hogy a memóriakrízis betette a kaput a projektnek, de a fenti videó tanúsága szerint indokolatlan volt a pesszimizmus.

A neo-BlackBerry ugyanis nagyon is sínen van, a bemutatott prototípus pedig elég ígéretesnek tűnik, noha azt még maga az egyik ötletgazda, Michael Fisher is hangsúlyozta, hogy a végleges példányok eltérhetnek némileg a látottaktól.

A lényeg tehát, hogy nagyon úgy néz ki, lesz újra QWERTY-s (sőt, itthon QWERTZ-s) okostelefon a piacon, melyet egyébként bevallottan második eszköznek szán az alkotócsapat (Fisher kezén is ott árulkodik erről egy Apple Watch Ultra, ami egy androidos készülékkel nem szívesen áll szóba), de persze a hardcore gépelők elsődleges készüléknek is használhatják.

A mobil szállítása a negyedik negyedévben kezdődhet, az előrendelési ár 500 dollár, illetve lehet 200 dollárért foglalást is leadni rá. Az előrendelők ajándékba kapnak egy plusz hátlapot - a Clicks Communicator ugyanis egy igazi régi vágású okostelefonhoz méltón levehető hátlappal, alatta pedig cserélhető akkumulátorral rendelkezik majd.