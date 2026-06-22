Repülőgép-balesetben halt meg a Ubisoft egyik alapítója

Tragikus módon távozott a játékipar egyik meghatározó kulcsembere, a Ubisoftot több mint négy évtizedig építő Claude Guillemot.

69 évesen hunyt el repülőgép-balesetben a Ubisoft egyik alapítója, Claude Guillemot június 19-én. A szerencsétlenségben egy kéthajtóműves Cessna 421-es repülőgép zuhant le a leszállás során az Atlanti-óceán partján fekvő La Baule repülőtér közelében található egyik mezőn. A jármű fedélzetén mindössze két személy tartózkodott, Guillemoton kívül egy tapasztalt pilóta, mindketten életüket vesztették. A hatóságok vizsgálatot indítottak a baleset körülményeinek feltárására.

Guillemot 1986-ban alapította meg a Ubisoftot négy testvérével (Yves, Michel, Christian és Gérard Guillemot), akik mind vezető szerepet töltenek be a cég életében. A vállalat kezdetben szoftverek forgalmazásával foglalkozott, majd néhány évtized alatt a világ egyik legnagyobb videojáték-kiadójává nőtte ki magát, olyan meghatározó franchise-okkal, mint az Assassin’s Creed, a Far Cry, a Rainbow Six, a Rayman vagy a Just Dance. A kiadó nyilvános arcának hosszú ideje Yves Guillemot vezérigazgató számít, Claude Guillemot elsősorban a háttérben dolgozott, és az operatív folyamatokban vett részt.

A vállalat mély megrendüléssel nyilvánított részvétét a Guillemot családnak, valamint az elhunyt hozzátartozóinak, a tragédiával kapcsolatban további nyilatkozatot egyelőre nem kíván tenni.