Vakondok 6: új film készülne a vasfüggöny mögötti magyar 8 bites számítógépekről

Elindult a kalapozás a díjnyertes dokumentumfilm-sorozat következő részére, mely ismét egy rendkívül izgalmas szeletét mutatna meg a magyar személyi számítógépek köré szerveződő kultúrának.

Elindult Matusik Szilárd és Csépai Gábor több díjjal kitüntetett közös sorozata, a Vakondok hatodik részének közösségi finanszírozása a Crowdfundr felületén. Az új dokumentumfilm a nyolcvanas évek magyar személyi számítógépes történetének egyik legizgalmasabb, mégis alig ismert fejezetét mutatná be: azt az időszakot, amikor a vasfüggöny mögött, alkatrészhiány, embargós technológia, szűkös pénzügyi lehetőségek és sokszor abszurd ipari körülmények között magyar mérnökök, technikusok, klubtagok, barkácsolók és lelkes fiatalok próbálták saját kezűleg megépíteni a jövőt.

A Vakondok 6 középpontjában olyan magyar gyártású vagy magyar fejlesztésű gépek és rendszerek történetei állnak, mint a HT-1080Z, a Homelab, az Aircomp, a Brailab, a Primo, a Videoton TVC vagy a Proper-16.

Ezek nem egyszerűen régi számítógépek, hanem egy korszak lenyomatai: történetek arról, hogyan lehetett technológiát teremteni egy olyan országban, ahol gyakran nem volt alkatrész, nem volt elég pénz, a nyugati technika nehezen vagy csak kerülőutakon jutott be, a számítástechnikai jövő iránti vágy viszont nagyon is jelen volt.

Vakondok 6 - Támogasd, hogy létrejöjjön! Még több videó

A készülő film történeteiben konyhai gáztűzhelyben sütött billentyűk, pálinkáért szerzett NATO-embargós chipek, pilóták által becsempészett EPROM-ok, bányászfeleségek hímzésfinomságú forrasztásai, egy cigányprímás bőröndjében érkező IBM PC, mezőgazdasági szövetkezetből csúcstechnológiai üzemmé váló vállalkozás és hidegháborús technológiai paranoia is előkerülnek.

A Vakondok 6 nemcsak technikai leltár lenne, hanem emberi történetek gyűjteménye is: mérnököké, tinédzsereké, klubszervezőké, gyári technikusoké, forrasztósoron dolgozó asszonyoké, látássérült alkotóké és mindazoké, akik a nyolcvanas évek Magyarországán hittek abban, hogy a digitális jövőt nem csak behozni lehet, hanem meg is lehet építeni..

A Vakondok 4-ben a vasfüggöny mögötti magyar videojáték-fejlesztés világszínvonalú történeteit dolgoztam fel, a Stamps Back-ben pedig a nyolcvanas-kilencvenes évek videojátékos és demoscene közegét. Képes Gábor hívta rá fel a figyelmem, hogy a magyar gyártású számítógépek hihetetlen történeteivel lenne teljes a kép erről az időszakról. Ez egy megismételhetetlen korszak volt: a magyar számítógépgyártás bizonyos pillanatokban még versenyezni tudott a világ élvonalával, néha egészen előremutató megoldásokkal. És ami legalább ilyen fontos: ez még most dokumentálható. Még most élnek azok, akik benne voltak, akik kitalálták, megépítették, forrasztották, használták, terjesztették ezeket a gépeket” – mondja Matusik Szilárd, a Vakondok 6 rendezője.

A film második nagy témája, hogy mi történt a magyar és nyugati 8 bites gépek közösségeivel azután, hogy a házi építésű és hazai fejlesztésű számítógépek álmát végül elsodorta a Commodore-hullám. A Commodore 64, a Plus/4, a Spectrum, az Enterprise, az Atari és más gépek körül máig aktív közösségek működnek, Magyarországon is.

Az első célösszeg csak a minimum

A közösségi finanszírozási kampány erősen startolt: az első körben elérni kívánt minimális célösszeg több mint 40 százaléka már a kampány első napjaiban összegyűlt. A célösszeg azonban csak az induláshoz szükséges minimumot jelenti. Minél több támogatás érkezik be, annál gyorsabban, hatékonyabban és magasabb technikai színvonalon készülhet el a film.

A befolyt összeget a készítők elsősorban a film elkészítéséhez szükséges technikai háttér fejlesztésére fordítanák. A Vakondok-filmek utómunkájához használt számítógép már több mint egy évtizedes, a készülő új részhez pedig várhatóan hatalmas mennyiségű, akár több tíz terabájtnyi nyersanyagot kell majd biztonságosan tárolni és kezelni. A támogatás így új, 4K-s filmes utómunkára alkalmas számítógépre, nagy kapacitású háttértárra, NAS-ra, hálózati eszközökre és a gyártáshoz szükséges egyéb technikai kiegészítőkre menne.

A támogatói csomagok között nemcsak digitális hozzáférés és stáblistás névfeltüntetés szerepel, hanem különleges élő és online események is. A támogatók kerekasztal-beszélgetéseken találkozhatnak a magyar C64 demoscene, a Novotrade-korszak, a Chromance, a kilencvenes évek hacker-közege és a független játékfejlesztés meghatározó szereplőivel. A legtöbb csomag hat havi részletfizetéssel is választható, így a nagyobb csomagok is könnyebben elérhetők.

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