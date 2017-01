Streamereknek nyúl alá a Youtube Super Chat

Újabb lehetőséget kapnak a YouTube és a YouTube Gaming élővideók készítői (streamerek), hogy növelni tudják keresetüket. A Super Chat megjelenésével viszont egy másik forrást, a Fan Funding támogatást megszünteti, jelentette be a videós közösségi oldal hivatalos blogja. A Super Chat funkcióval a felhasználók fizethetnek majd azért, hogy az üzenetek közül a sajátjuk látványosan kiemelkedjen a többi közül. Így a rajongóknak több esélyük van rá, hogy felhívják magukra a figyelmet, és például egy kérdésre választ kapjanak. A rendszer hasonlít például a Twitch cheering funkciójához, amelyen keresztül animált emotikonnal ellátott üzenetek küldhetőek a közvetítőnek - minél több a támogatás, annál látványosabb a megjelenés.

A fizetett üzenetet egyrészt a háttérszíne különbözteti meg a többitől, amely legfeljebb öt órán keresztül látszik a hírfolyamban. Másrészt pedig az, hogy a Super Chat-üzenet egy rövid ideig kitűzve marad a lista tetején, miközben a rendszer látványosan számolja a hátralévő időt. Előfordulhat, hogy a közvetítés előbb ér véget mint ameddig az üzenet kitűzve marad, de a befizetett pénzt akkor sem lehet visszakérni. A kiemelés idejét és a szöveg hosszát az határozza meg, hogy a küldő mekkora összeget fizetett érte, ami 2 dollártól (világoskék 50 karakteres üzenet 0 másodpercig kiemelt) egészen 500 dollárig terjedhet (piros 350 karakteres üzenet, 5 órán át kiemelt) - ez a szám látszik az üzenet mellett, mint ahogy a saját csatornanév és az ikon is.

Fontos szempont, hogy az üzenetek, így a Super Chat is moderált, és a moderált üzeneteknél nem jelenik meg se a név, se az avatar, se a tartalom. Ezzel adott esetben megakadályozható, hogy a szövegben valamilyen sértés, zaklatás szerepeljen, vagy esetleg hogy a konkurencia reklámfelületként használja a hírfolyamot - de olykor éppen elég egy botrányhoz, ha a problémás üzenet egy pár másodpercig felvillan mindenki előtt a képernyőn. Egyik problémára például a TheVerge világít rá, hogy a YouTube rendszerében ugyan előre kiszűrhető néhány nem kívánt kifejezés vagy akár tipikus troll felhasználók, de az ASCII képekre, szimbólumokra továbbra is a csatorna tulajdonosának kell figyelni a moderáláshoz. Szintén gondot okozhat, hogy a funkciót a YouTube 18 éven felülieknek szánja, de egy bankkártyával bárki regisztrálhat a rendszerbe, a károsult szülők pedig már csak az ügyfélszolgálaton reklamálhatnak.

Egyelőre csak számítógépről és androidos alkalmazásokból elérhető a funkció, az iOS felhasználók még nem küldhetnek kiemelt üzenetet, és a mobilos böngészők sem támogatják ezt a formát. Jelenleg 12 országban működik a Super Chat, amelyeknek Magyarország nem része, de január 31-től már húsz ország streamerei és negyven ország nézői használhatják. A béta verzió mostantól kezdve néhány híres videócsatornán indul, például Alex Wassabi és iHasCupquake műsorainál.

Ezzel egy időben a YouTube megválik a 2014-ben indított Fan Funding támogatási formától, amelynek használatával a rajongók közvetlenül támogathatták a csatorna készítőit. A legtöbb bevétel az élőközvetítésekből érkezett, de ezt leszámítva nem érte el a célját szélesebb körben. Innentől kezdve a rendszer nem fogad több regisztrációt, de azokon a csatornákon még február 28-ig működik, ahol már korábban elérhetővé tette ezt a lehetőséget. A Fun Funding API helyett várhatóan január 31-től érkezik a Super Chat API, amely a fizetéseket és a csatornához tartozó fizetett üzenetek listázását teszi elérhetővé.

Úgy tűnik, hogy az online élőközvetítéseknél egy új támogatási forma alakult ki. A videokészítőknek nem feltétlenül elég azaz összeg, amely a YouTube-tól és esetlegesen a szponzoroktól befolyik, hanem a nézők közvetlen támogatása is fontos, a reklámok mellett-helyett. Az adományozós rendszer már nem működik, mikor a rajongók egyszerűen a pénzüket adták a kedvenc tartalomkészítőjüknek, cserébe figyelmet is szeretnének. A hagyományos rádió- és televízióműsoroknál is népszerű az olvasói levél és a kívánságműsor, online formában pedig az interakcióra is több lehetőség van. A kérdezz-felelek videóknál és a játékközvetítések egy részénél a nézők befolyásolhatják az adás menetét, kialakulhat, hogy mindez a támogatás mértékétől, a Super Chat és a Cheering üzenetektől fog függeni.