Kamerával azonosítana a Google új CAPTCHA-ja

A keresőóriás által kitalált kézmozdulatos hitelesítés webkamerán keresztül működne, de egyelőre még hosszú út áll a módszer előtt.

Az internetbiztonság egyik legrégebbi bútordarabja, a CAPTCHA, azaz fordított Turing-teszt fontos szerepet játszik egy weboldal vagy szolgáltatás biztonságos működésének fenntartásában. Azonban a botok ma már annyira fejlettek, és annyira könnyedén képesek feltörni a CAPTCHA-teszteket, hogy a felhasználóknak több bosszúságot okoznak, mint amennyit ér az alkalmazásuk. Annak ellenére, hogy a CAPTCHA-k nagyjából két évtized alatt sokat fejlődnek kifinomultság és sokféleség szempontjából, a megkerülésükre szolgáló technikák is sokat javultak, ezért a techcégek folyamatosan keresik a hitelesítés egyre fejlettebb módjait.

A Google egy új, biometrikus azonosításon alapuló ellenőrzési módszeren dolgozik saját reCAPTCHA rendszerén belül, mely az eszköz előtt ülő felhasználó kézmozdulatai alapján állapítaná meg, hogy valós személyről van-e szó. A „hand gesture verification” (HVG) lényege, hogy a mobil/laptop kameráján keresztül a rendszer egy vagy több videóklipet rögzítene a felhasználó kezéről, pl. integető mozdulatok, vagy egyéb kézmozdulatok közben.

A frontendes szakma tündöklése és alkonya A modern JS keretrendszerek önálló kompetenciává emelték a frontend-fejlesztést. Most viszont úgy tűnik, hogy ez a szakma kikophat a piacról. A modern JS keretrendszerek önálló kompetenciává emelték a frontend-fejlesztést. Most viszont úgy tűnik, hogy ez a szakma kikophat a piacról.

A frontendes szakma tündöklése és alkonya A modern JS keretrendszerek önálló kompetenciává emelték a frontend-fejlesztést. Most viszont úgy tűnik, hogy ez a szakma kikophat a piacról.

A korai tesztek alapján a merésznek tűnő elképzelés egyelőre még finoman szólva használhatatlan, arról nem beszélve, hogy a biometrikus adatok jellege miatt a felhasználói adatvédelem szempontjából is merülnek fel további kockázatok. A Google közlése szerint a rögzített videókat kizárólag a kézmozdulatok felismerése céljából dolgozzák fel, és az ellenőrzési folyamatot követően törlik azokat, miközben a videókat semmilyen esetben sem kapcsolják össze a felhasználó személyazonosságával, és hangfelvétel sem készül.

A funkciót eddig egy szűk felhasználói kör tesztelhette, de a visszajelzések alapján jelenlegi állapotában még eléggé egyszerű kijátszani a rendszert: volt, aki csak pár internetről mentett stockfotót tett a webkamera elé, vagy az OBS Studio virtuális kameráját vetette be. Ebből kifolyólag még nincs pontos ütemterv arra vontkozóan, hogy a keresőóriás mikor kapcsolhatja be széles körben az újfajta hitelesítési módszert.